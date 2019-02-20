Danimarka'dan Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldıranlara sınır dışı

KOPENHAG (AA) - Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine geçen yıl mart ayında molotof kokteyliyle saldırı düzenleyen 4 kişinin cezaları açıklandı.

Kopenhag Şehir Mahkemesinde görülen davada kararı okuyan Hakim Elisabeth Larsen, yaşları 19-24 arasında değişen 4 sanıktan 3'ünün birer yıl 9'ar ay, bir sanığın ise bir yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedildiğini söyledi.

Larsen, sanıkların ayrıca Danimarka'dan sınır dışı edilmeleri yönünde oy birliği ile karar verildiğini belirtti. Sanıklara ülkeye 12 yıl boyunca girememe cezası verilirken, geçen yıl 26 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Karara gerekçe olarak, sanıkların eylemde politik bir görüş çerçevesinde organize şekilde hareket edip Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini yakmaya çalıştıkları belirtildi.

Sanıkların, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldırmak için yanlarında 7 molotof kokteyli getirdiklerine işaret edilerek, atılan patlayıcılardan ikisinin binanın camına çok yakın isabet ettiği, bunun da saldırganların elçiliği yakmaya teşebbüs ettiklerinin kanıtı olduğu kaydedildi.

Sanıkların avukatlarının karara itiraz etmesi bekleniyor.

- Olay

Türkiye'nin, geçen yıl mart ayında Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile huzuru sağlamasına tepki olarak eylem yapan 4 Suriye kökenli terör örgütü PKK/PYD yanlısı saldırgan, 19 Mart 2018'de sabaha karşı Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotof kokteyli ile saldırmıştı.

Sanıkların 26 Mart'tan bu yana tutuklu yargılandığı dava, geçen aralıkta görülmeye başlanmıştı.