0553 313 94 23

Danimarka'dan Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldıranlara sınır dışı

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine geçen yıl mart ayında molotof kokteyliyle saldıran 4 kişiye hapis cezasının yanı sıra ülkeden sınır dışı edilme cezası da verildi

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:42
Danimarka'dan Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldıranlara sınır dışı

KOPENHAG (AA) - Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine geçen yıl mart ayında molotof kokteyliyle saldırı düzenleyen 4 kişinin cezaları açıklandı.

Kopenhag Şehir Mahkemesinde görülen davada kararı okuyan Hakim Elisabeth Larsen, yaşları 19-24 arasında değişen 4 sanıktan 3'ünün birer yıl 9'ar ay, bir sanığın ise bir yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedildiğini söyledi.

Larsen, sanıkların ayrıca Danimarka'dan sınır dışı edilmeleri yönünde oy birliği ile karar verildiğini belirtti. Sanıklara ülkeye 12 yıl boyunca girememe cezası verilirken, geçen yıl 26 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Karara gerekçe olarak, sanıkların eylemde politik bir görüş çerçevesinde organize şekilde hareket edip Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini yakmaya çalıştıkları belirtildi.

Sanıkların, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldırmak için yanlarında 7 molotof kokteyli getirdiklerine işaret edilerek, atılan patlayıcılardan ikisinin binanın camına çok yakın isabet ettiği, bunun da saldırganların elçiliği yakmaya teşebbüs ettiklerinin kanıtı olduğu kaydedildi.

Sanıkların avukatlarının karara itiraz etmesi bekleniyor.

- Olay

Türkiye'nin, geçen yıl mart ayında Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile huzuru sağlamasına tepki olarak eylem yapan 4 Suriye kökenli terör örgütü PKK/PYD yanlısı saldırgan, 19 Mart 2018'de sabaha karşı Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotof kokteyli ile saldırmıştı.

Sanıkların 26 Mart'tan bu yana tutuklu yargılandığı dava, geçen aralıkta görülmeye başlanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:42
  1. Danimarka
  2. Kopenhag
  3. Kopenhag Büyükelçiliği
  4. molotof
  5. molotof kokteyli
  6. saldırı
  7. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşarbını bağlamak için ağzına aldığı iğne ciğerine kaçtı
    1. Eşarbını bağlamak için ağzına aldığı..
    2. "4 sene sonra sadece sağlık..
    3. "ACE of MICE Exhibition by Turkish..
    4. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup
    5. Ankara'da Japon Filmleri Festivali..
    6. Ankara Barosu’ndan açıklama
    7. 'Özhaseki anketler konusunda çarpıcı..
    8. Park edilmek istenen tomruk yüklü tır..
    9. Sultangazi'da gizli kamera operasyonu
    10. Fatsa Kızılay’dan ‘sevgi bohçası’
    11. Almanlar Tepebaşı’na hayran kaldı
    12. Sarayköy’de hayvan yetiştiriciliği ve..
    13. AFAD’tan zorlu kış şartlarında gerçeği..
    14. Başkan Alemdar Kazımpaşa’ya misafir..
    15. Rektör Çakar, ihtisaslaşma ekibiyle..
    16. Cinayet zanlısının mahkemede yüzüne..
    17. DÜ ile DTSO arasında Ar-Ge ve..
    18. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan..
    19. Antalya Büyükşehir’de meclis üyesi..
    20. Dertlerimizin menşei midemiz değil,..
    21. Bilecik’e 3. OSB hayata geçiriliyor
    22. FETÖ sanığı eski akademisyene hapis..
    23. Yerel mahkeme Kütahyalı'ya ceza..
    24. Umreciler dualarla kutsal topraklara..
    25. MASİDAP’tan MÜSİAD Başkanı Ürper’e..
    26. Süleyman Kılınç projelerini açıkladı
    27. Bilnet Okulları’ndan sporculara tam..
    28. Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye..
    29. Akbank'a Global Finance'den ödül
    30. Şeyh Edebali Üniversitesi Ar-Ge Proje..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı