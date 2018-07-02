Danimarka'dan skandal 'göçmen çocuklar' kararı!

Danimarka’da yürürlüğe giren yeni kanuna göre getto olarak nitelenen, düşük gelirli göçmenlerin ikamet ettiği bölgelerde yaşayan çocuklar, 1 yaşından itibaren “Danimarka değerleri eğitimi” adı altında zorunlu kültürel asimilasyona tabi tutulacak.

SOSYAL GÜVENLİK ÖDENEKLERİ KESİLİYOR

Haftada en az 25 saat olarak planlanan eğitimler gettolarda yaşayan ailelerin çocuklarına 1 yaşından itibaren zorunlu tutulurken, diğer Danimarka vatandaşları, çocuklarını 6 yaşına kadar herhangi bir okul öncesi eğitime göndermeye mecbur değil. Ağırlıklı olarak müslüman ailelerin yaşadığı mahalleleri kapsayan yasaya göre çocuklarını Noel, Paskalya ve Danca gibi arsız değerlerin anlatıldığı eğitimlere göndermeyen ailelerin sosyal güvenlik ödenekleri kesiliyor.

Yılbaşında yaptığı konuşmasında göçmenlerin entegrayonuna geniş yer veren Başbakan Lars Lokke Rasmussen, Danimarka haritasında “çatlaklar” ortaya çıktığını iddia ederek gettolarda yayılan şiddete karşı “sokağın kılcallarına ulaşacağız” demişti.