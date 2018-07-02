Danimarka'dan skandal 'göçmen çocuklar' kararı!
Danimarka’da yürürlüğe konulan kanunlara göre ‘getto’ olarak nitelenen göçmen mahallelerinde kimi suçlara iki katı ceza verilecek ve düşük gelirli bu bölgelerde yaşayan çocuklar, 1 yaşından itibaren sözde ‘değerler eğitimi’ adı altında kültürel asimilasyona tabi tutulacak.02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:11
Danimarka’da yürürlüğe giren yeni kanuna göre getto olarak nitelenen, düşük gelirli göçmenlerin ikamet ettiği bölgelerde yaşayan çocuklar, 1 yaşından itibaren “Danimarka değerleri eğitimi” adı altında zorunlu kültürel asimilasyona tabi tutulacak.
SOSYAL GÜVENLİK ÖDENEKLERİ KESİLİYOR
Haftada en az 25 saat olarak planlanan eğitimler gettolarda yaşayan ailelerin çocuklarına 1 yaşından itibaren zorunlu tutulurken, diğer Danimarka vatandaşları, çocuklarını 6 yaşına kadar herhangi bir okul öncesi eğitime göndermeye mecbur değil. Ağırlıklı olarak müslüman ailelerin yaşadığı mahalleleri kapsayan yasaya göre çocuklarını Noel, Paskalya ve Danca gibi arsız değerlerin anlatıldığı eğitimlere göndermeyen ailelerin sosyal güvenlik ödenekleri kesiliyor.
Yılbaşında yaptığı konuşmasında göçmenlerin entegrayonuna geniş yer veren Başbakan Lars Lokke Rasmussen, Danimarka haritasında “çatlaklar” ortaya çıktığını iddia ederek gettolarda yayılan şiddete karşı “sokağın kılcallarına ulaşacağız” demişti.
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