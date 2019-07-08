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Danimarka'dan mültecilere geri dönüş teklif! Tam 18 bin euro

Danimarka hükümeti, ülkede yaşayan binlerce mülteciye, para karşılığında kendi memleketlerine geri dönmesi teklifini sundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:38
Danimarka'dan mültecilere geri dönüş teklif! Tam 18 bin euro

Göçmen ve mültecilere karşı sert duruşuyla bilinen Danimarka, bu kez de ülkelerine yasal ya da kaçak olarak girenler insanlar için mektup hazırladı.

Para ve yol masrafı

Danimarka hükümeti, ülkeye gelen mültecilerin kendilerinin ya da ailelerinin doğduğu ülkeye geri dönmeleri karşılığında 18 bin euro teklif ediliyor.

Mektuba göre, zorunlu olmayan bu teklifi kabul edenlerin yol masrafları, sağlık harcamaları da devlet tarafından karşılanıyor.

"Vatana geri dönüş" adı verilen bu teklif, aslında birkaç yıldır mevcut. Ancak daha önceki hükümet, belediyelere bu mektubu ilgili herkese gönderme zorunluluğu getirmişti.

Karşı çıkanlar var

Sosyal liberal Radikale Venstre Partisi'nden Andreas Steenberg ise uygulamanın Danimarka vatandaşlarına yönelik bir "taciz" olduğu görüşünde.

Steenberg, "Sırf kökenleri başka bir ülkede diye insanlara para verip gönderemezsin." dedi.

Öte yandan Danimarka, ülkede bulunan mülteci ve göçmenleri, 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası'nda kurulacak 'Geri Gönderme Merkezi'nde toplama kararı almıştı.

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:38
  1. Danimarka
  2. mülteciler

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