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Danimarka'dan kritik NATO açıklaması!

Danimarka'dan yapılan açıklamaya göre, NATO'yu eleştirmek artık suç olarak kabul edilecek. NATO karşıtı yapan kişilere ceza verilebilecek.

07 Ekim 2018 Pazar 23:51
Danimarka'dan kritik NATO açıklaması!

Danimarka Adalet Bakanlığı, NATO'yu eleştirmeyi suç haline getirecek bir yasa taslağı hazırladı. Taslağa göre, "NATO'ya dair genel algıya zarar veren" eleştirel haberler ya da yazılar paylaşan kişilere ceza verilebilecek.

Arbejderen'in haberine göre cezanın koşulu olarak NATO karşıtı paylaşımın "yabancı istihbarat servisi kaynaklı" olması gösteriliyor. Ceza unsurunun nasıl tespit edileceği ise netlik kazanmış durumda değil.
Danimarka hükümeti, "Rusya tehdidi" sebebiyle "dış tehdidin arttığını" öne sürerek, bunu NATO'nun eleştirilmesine karşı gerekçe olarak gösteriyor.

 

Ceza unsurunun tespitindeki ve kapsamındaki boşlukların uygulamada sorunlara yol açabileceği belirtiliyor.
Kopenhag Üniversitesi'nden hukuk profesörü Jørn Vesteergard, yasanın adalete güvensizlik yaratacağını ve uygulanmasında zorluklar olacağını belirterek yasaya karşı çıkıyor.

Taslak yasa Facebook ve Twitter da dahil olmak üzere sosyal medyada NATO'nun eleştirilmesini engellemeyi amaçlıyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 23:51
  1. Danimarka
  2. NATO

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