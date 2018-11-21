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Danimarka'da Türk genci silahla öldürüldü

Radyo programcısı 31 yaşındaki Nedim Yaşar, Kopenhag'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:22
Danimarka'da Türk genci silahla öldürüldü

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırıya uğrayan radyo programcısı ve "Los Guerreros" adlı çetenin eski lideri Nedim Yaşar öldü.

Kopenhag polisinin yaptığı açıklamaya göre, Nörrebro semtindeki bir sokakta Yaşar'a 2 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yaşar, kaldırıldığı hastanede müdehalelere rağmen kurtarılamadı.

Telefon yanında değildi

Nedim Yaşar’ın tehditler aldığı ve geçen yıl polisin kendisine alarm telefonu verdiği, ancak saldırıya uğradığı sırada bu telefonun yanında olmadığı öğrenildi.

Yaşar, yerel bir radyoda, "Polis Radyosu" adlı program yapıyordu. Nedim Yaşar'ın, "Los Guerreros" adlı çeteden nasıl ayrıldığını konu alan "Kökler bir gangsterin çıkış yolu" adlı kitabı yayımlanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:22
  1. Danimarka
  2. Türk genci
  3. silah
  4. Nedim Yaşar

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah13 dk önce
    Çete lideri biriymiş zaten. Bu işe bulaşan böyle sonu da bekler zaten.
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