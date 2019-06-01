0553 313 94 23

Danimarka’da Türk Diyanet Vakfına ait camide yangın

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Türk Diyanet Vakfına ait Fetih Camii’nde ikindi saatlerinde yangın çıktı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 22:20
Danimarka’da Türk Diyanet Vakfına ait camide yangın

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Türk Diyanet Vakfına ait Fetih Camii’nde ikindi saatlerinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın maddi hasara neden oldu.



Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın Hedehusene banliyösünde bulunan Türk Diyanet Vakfına ait Fetih Camii’nde ikindi saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı. Batı Kopenhag Emniyeti Polis Şefi Torben Wittendorff, basına yaptığı açıklamada, yangın sırasında camide kimsenin bulunmadığını ve can kaybı olmadığını kaydetti. Polis Şefi Wittendorff, yangının çıkma sebebinin henüz tespit edilmediğini ve incelemenin devam ettiğini açıkladı.



Wittendorff, kamera kayıtları kontrol edildikten sonra olayın kundaklama olduğu ortaya çıkarsa Danimarka adaleti tarafından en ağır şekilde cezalandırılmaları için gerekenin yapılacağından kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söylerken, bölgedeki Müslümanların sağduyulu davranmasını takdir ettiklerini vurguladı.



Danimarka Türk Diyanet Vakfı tarafınca temelden inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Hedehusene Fetih Camii’nin inşaatı 20 Mayıs 2012 tarihinde başlayıp, Mayıs 2013’te tamamlanırken, 16 Mayıs 2014 günü törenle açılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 22:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli sporcular Polonya'dan 6 madalyayla dönüyor
    1. Milli sporcular Polonya'dan 6..
    2. Fatih'te motosikletle denize düştü
    3. 'Bekçi Bekir' 20 bin iftariyelik dağıttı
    4. "Yenikapı'da Enderun Teravihi"
    5. "İkinci bayram inşallah 23 Haziran..
    6. Danimarka’da Türk Diyanet Vakfına ait..
    7. İspanya'dan Türkiye açıklaması:..
    8. Kuveyt, BM Güvenlik Konseyi dönem..
    9. Pakistan-Türkiye Terörizm ile Mücadele..
    10. İl Jandarma Komutanı Yiğit denetimlere..
    11. Türkiye-Özbekistan maçına doğru
    12. "Masaya saygıyla oturanlarla müzakere..
    13. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya trafik..
    14. Antalya'da komşular arasında silahlı..
    15. Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Ligi
    16. Bayram trafiğinde ilk günden ağır..
    17. Fatih Belediyesi ve Kızılay binlerce..
    18. Tuvalete giren 2 metrelik yılan..
    19. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    20. Kastamonu'da yetim çocuklar için iftar..
    21. Kaza yapan aracı görenler gözlerine..
    22. "Beşiktaş Kulübünün duygusu ve ruhu..
    23. Tahran Büyük Çarşısı'nda bin metrelik..
    24. Yeryüzü Doktorları'ndan Afrinlilere..
    25. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    26. Bakan Turhan: “Bu coğrafyada büyük..
    27. Gönül Elçilerinden öğrencilere bayram..
    28. Saadet Partisi Diyarbakır İl..
    29. Tenis: Fransa Açık
    30. Motosikletiyle denize uçtu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti