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Danimarka’da tren kazası

Storebaelts Köprüsü’nde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:27
Danimarka’da tren kazası

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü’nde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi.

Fyns Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle sabah saat 07.30 sularında Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts Köprüsü’nde yolcu treninin bir yük trenine çarpması sonucu kaza yaşandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hafif yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza yakınlarındaki Nyborg kentinde kriz masası oluşturuldu.

Storebaelts Köprüsü ise trafiğe kapatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:27
  1. Danimarka
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