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Danimarka'da skandal 'peçe' kararı uygulanmaya başlandı!

Danimarka’da 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren skandal 'Örtünme Yasası' kapsamında kamusal alanda yasaklanan burka ve peçe için ilk ihlal cezası verildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 20:34
Danimarka'da skandal 'peçe' kararı uygulanmaya başlandı!

Ülkenin kuzey doğusunda bulunan Horsholm'daki bir alışveriş merkezinde yüzünü siyah bir peçeyle örttüğü gerekçesiyle 28 yaşındaki bir kadına ceza kesildi.

Hörsholm kentindeki bir alışveriş merkezinde, peçeli bir kadına tepki gösteren başka bir kadın arasında kavga çıktı. Kavgadan dolayı her iki kadına 3'er bin kron (2 bin 370 TL), peçeli kadına ayrıca örtünme yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle bin kron (790 TL) para cezası verildi.

Polis Sözcüsü David Borchersen, peçeli kadının 28 yaşında ve Danimarka vatandaşı olduğunu ve kamusal alanda peçe yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle bin kron (790 lira) para cezası uygulanacağını açıkladı.

DANİMARKA'DA YAKLAŞIK 200 PEÇELİ MÜSLÜMAN KADIN VAR

Danimarka’da geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren “Örtünme Yasası”na göre kamusal alanda burka ve peçenin yanı sıra kar maskesi ile yüzü kapatmak yasaklandı. Yasağı ihlal eden kişilerin ilk defada bin kron (790 lira), ikinci defada 2 bin kron (bin 580 lira), üçüncü defada 5 bin kron (3 bin 950 lira) para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise, her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 900 lira) ceza kesilecek.

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ila 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti. Danimarka'da 5,7 milyon olan nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini Müslümanlar oluşturuyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 20:34
  1. Danimarka
  2. skandal peçe kararı
  3. ceza

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