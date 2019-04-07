0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Danimarka’da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Başkent Kopenhag’ın kuzeyinde yerel çeteler tarafından gerçekleştirildiği düşünülen silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

07 Nisan 2019 Pazar 04:39
Danimarka’da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da başkent Kopenhag’ın kuzeyindeki Hörsholm kentinin Rungsted semtinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kuzey Sjaelland polisinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 18.03’te Rungsted Sahil Yolu’nda 5 kişilik gruba yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda gruptaki 20 yaşındaki bir genç yaşamını yitirirken 20-27 yaşlarındaki 4 kişi de yaralandı.

Silahlı saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatan emniyet güçleri, başkent Kopenhag’ın güneyindeki Hundige kenti başta olmak üzere farklı şehirlerde yaptıkları operasyonlarda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Kuzey Sjaelland polisinden, saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği, saldırının yerel çeteler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 04:39
  1. çete
  2. Çete savaşları
  3. Danimarka
  4. saldırı
  5. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Danimarka’da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı
    1. Danimarka’da silahlı saldırı: 1 ölü 4..
    2. Sudan'da genel grev ilanı
    3. Çin'in Doğu Türkistan'daki politikası..
    4. Hartum'da gösteriler sırasında bir..
    5. Hurdaya dönen otomobilden yaralı..
    6. Maduro "diyaloğa", Guaido "sokağa"..
    7. Alevi'den Arap ülkelerine "İsrail'in..
    8. 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2’si..
    9. Bakan Çavuşoğlu, Aziz Sancar ile görüştü
    10. General Hafter'e bağlı 14 asker..
    11. Yıldız Parkı’nın duvarı çöktü; 2 araç..
    12. ABD'nin 'F-35' blöfü: Türkiye'yi..
    13. Yüzde 62'si sayıldı! İşte İstanbul'da..
    14. Büyükelçi Reyes: Çok yaşa Türkiye
    15. Idai kasırgasında bilanço ağır: 843..
    16. Taliban Türkmenistan sınırında iki..
    17. İstanbul Havalimanı hakkında algı..
    18. Niğde’de vahşet, kız kardeşini bıçakla..
    19. Hatay’dan acı haber: 1 Şehit
    20. Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali"
    21. Başkan Ahmet Aras, Bodrum Çarşı..
    22. Erbil Uluslararası Maarif Okulu'ndan..
    23. Hatay’da nöbet tutan 1 asker şehit oldu
    24. Türkiye Maarif Vakfından Erbil'de..
    25. Mısır'da 7 muhalif hakkında idam kararı!
    26. "Özgürlüğü önleyen rejimler şiddetten..
    27. Özcan Deniz İsrail'de konser verdi
    28. Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yola..
    29. İyi Parti o ilde itiraz etmişti... AK..
    30. Iğdır’da seçim iptali başvurusu..
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!