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Danimarka'da seçim manipülasyonlarına karşı önlem

Danimarka’da en geç haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesi, sosyal medya ve sahte hesaplara yönelik güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı kaydedildi - Danimarka Teknoloji Büyükelçisi Casper Klynge: - “Tedbirlerimizi şimdiden alıyoruz. Risk düzeyini en yüksek seviyeye çıkardık. Teknoloji şirketlerinin de bu konuyu son derece ciddiye aldığımızı anlaması için çaba gösteriyoruz”

26 Ocak 2019 Cumartesi 02:19
Danimarka'da seçim manipülasyonlarına karşı önlem

KOPENHAG (AA) - Danimarka Teknoloji Büyükelçisi Casper Klynge, en geç haziranda düzenlenecek parlamento seçimleri öncesinde teknoloji şirketleriyle iletişim halinde olduklarını belirterek sosyal medya manipülasyonlarına ve sahte haberlere karşı tedbir aldıklarını belirtti.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, yabancı gazetecilere hizmet veren Uluslararası Basın Merkezi’nde, dünyanın ilk dijital büyükelçisi olarak yaptığı işle ilgili değerlendirmelerde bulunan Klynge, en geç haziran ayında düzenlenmesi planlanan parlamento seçimleriyle ilgili aldıkları önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Son yıllarda bazı ülkelerde yapılan seçimlerde dış müdahalelerin gündeme geldiğini belirten Klynge, “Bu olasılıkları çok ciddiye alıyoruz. Büyük platformlarla yaptığımız görüşmelerde bu konuları da gündeme getiriyoruz. Görüşmelerimizin içeriğinin detaylarına girmeyeceğim ama seçimlere müdahaleleri önlemek ve sahte hesapların belirlenebilmesi ve silinebilmesi için, büyük teknoloji şirketlerini uyarmak için çalışma arkadaşlarımla özellikle son aylarda çok yoğun mesai harcıyoruz.” diye konuştu.

Önlemlerin, Danimarka’daki seçimlere müdahale edileceği anlamına gelmediğinin altını çizen Klynge, “Tedbirlerimizi şimdiden alıyoruz. Risk düzeyini en yüksek seviyeye çıkardık. Teknoloji şirketlerinin de bu konuyu son derece ciddiye aldığımızı anlaması için çaba gösteriyoruz.” dedi.

Klynge, dünyanın ilk teknoloji büyükelçisi olması sebebiyle yaptığı işin merak edildiğini belirterek kendisinin ABD başta olmak üzere Çin’deki teknoloji şirketleriyle de görüşmeler halinde olduğunu ve Danimarka’nın çıkarları çerçevesinde bu şirketlerle görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

Silikon Vadisi, Çin ve Danimarka olmak üzere, büyükelçiliğin üç ana merkezi olduğunu kaydeden Klynge, gelecekte Kenya’nın başkenti Nairobi’de de bir merkez kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Klynge, ekibinin 18 kişiden oluştuğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 02:19
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