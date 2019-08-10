AB ülkesi Danimarka'da bir polis merkezinde patlama Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Olayda can kaybının olmadığı bildirildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Polis, patlamada yaralanan olmadığını duyurdu. Patlama başkent Kopenhag'daki bir polis merkezinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı açıklamada, olayın incelendiği ve patlamada yaralanan olmadığı belirtildi.

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