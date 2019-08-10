AB ülkesi Danimarka'da bir polis merkezinde patlama
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Olayda can kaybının olmadığı bildirildi.10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:29
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Polis, patlamada yaralanan olmadığını duyurdu.
Patlama başkent Kopenhag'daki bir polis merkezinde meydana geldi.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin yaptığı açıklamada, olayın incelendiği ve patlamada yaralanan olmadığı belirtildi.
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