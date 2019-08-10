Danimarka'nın başkentinde polis merkezinde patlama
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi.10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:26
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Polis, patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.
Patlama başkent Kopenhagın'daki bir polis merkezinde meydana geldi.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin yaptığı açıklamada, olayın incelendiği ve patlamada yaralanan olmadığı belirtildi.
YORUM YAZ