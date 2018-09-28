Danimarka'da neler oluyor? Polisten dev operasyon! Almanya'ya geçişler durduruldu
Danimarka polisinin başlattığı geniş çaplı operasyon gereğince büyük köprüler kapatıldı, feribot seferleri iptal edildi ve İsveç ile Almanya'ya geçişler durduruldu.28 Eylül 2018 Cuma 16:00
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın da yer aldığı Zealand adasının giriş çıkışları kapatıldı. Polis dev operasyon düzenliyor.
Danimarka'daki Funen adasına ve komşu İsveç'e bağlanan köprüler kapatıldı.
Almanya ve İsveç'e feribot seferleri iptal edildi.
Köprülerde uzun kuyruklar oluştu.
Kopenhag Havalimanı'nın ise çalıştığı bildiriliyor.
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