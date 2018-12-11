THY- Euroleague
0553 313 94 23

Danimarka'da mültecilere yönelik sert yasalar protesto edildi

Binlerce gösterici, hükümetin mültecilere yönelik sert yasalarına tepki gösterdi.

11 Aralık 2018 Salı 00:46
Danimarka'da mültecilere yönelik sert yasalar protesto edildi

KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın başkenti Kopenhag ve ülkenin 2'nci büyük kenti Arhus'ta, mülteciler ve göçmenlere yönelik sert yasalar protesto edildi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 70'inci yıl dönümünde, Halklararası Yardımlaşma Kurumu (Mellemfolkeligt Samvirke), Uluslararası Af Örgütü ve Çocukları Kurtarın Vakfının da (Save the Children) aralarında olduğu 9 sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen Kopenhag'daki protesto gösterisine, ellerinde meşalelerle binlerce göçmen ve Danimarkalı katıldı.

Danimarka'da iş başındaki hükümetin mülteci ve göçmenleri ıssız bir adada toplayacak olmasının da etkisiyle gösteriye katılımın yüksek olduğu gözlenirken, göstericiler ülkede son yıllarda hükümetin yabancılara karşı sergilediği sert politikaları "Herkes için insan hakları", "Irkçılığa hayır", "Yabancılara karşı korku yaratmayı bırakın", "Irkçılığı hemen durdur" ve "Farklı sesler, ırkçılığa karşı" yazılı pankartlarla tepki gösterdi.

Etkinlikte konuşma yapan Halklararası Yardımlaşma Kurumu Genel Sekreteri Kim Whyte, hükümete seslenerek, insan hakları konusunda en uçlarda olmak istemediklerini, Danimarka'ya sığınmacı olarak gelen kişilere iyi şartlar sunulmasının gerektiğini söyledi.

Danimarka'nın Birleşmiş Milletler (BM) sığınmacı kotasından sığınmacı alımını durdurmasını da eleştiren Whyte, ülke yönetiminin üzerine düşeni yaparak BM kotasından sığınmacı alması gerektiğini belirtti.

Hükümetin mültecileri ıssız adada toplayacak olmasını da AA muhabirine yorumlayan Kim Whyte, temel olarak hükümetin aldığı kararın yanlış olduğunu, kişilerin adaya toplanmasıyla özgürlüklerinin kısıtlanacağını söyledi.

Danimarka hükümeti, mülteci ve göçmenleri 7 hektarlık ıssız Lindholm Adası'nda kurulacak "Geri Gönderme Merkezi"nde toplamak üzere karar almıştı.

Lindholm Adası, Danimarka Teknik Üniversitesi tarafından "karantina adası" olarak kullanılıyordu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 00:46
  1. Birleşmiş Milletter
  2. Danimarka
  3. Gösteri
  4. insan hakları
  5. Kopenhag
  6. mülteciler
  7. sığınmacı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron'un aldığı kararların maliyeti 8-10 milyar avro
    1. Macron'un aldığı kararların maliyeti..
    2. Filistin yönetimi israil'e karşı..
    3. Nihat Hatipoğlu Peygamberimizi (sav)..
    4. Tunus Cumhurbaşkanından Suudi..
    5. Ermenistan'da tutuklanıp ABD’ye iade..
    6. New York borsası yükselişle kapandı
    7. Danimarka'da mültecilere yönelik sert..
    8. Antalya'da hortum seraları vurdu
    9. 2019 yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    10. Maçın ardından
    11. Fransa'da binlerce sarı yelekli..
    12. Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna..
    13. Tekirdağ'da zorla senet imzalatan 3..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    15. Fransa'daki gösterilerde 4 bin 99..
    16. ABD ile Mısır "sınır ötesi suçlarla..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    18. Yılmaz Vural: Bu Var niye aşağıda yok?
    19. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    20. İstanbul'da kaçak kazı yaparken suç..
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    TSK'nın gücüne güç katacak
    TSK'nın gücüne güç katacak

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!