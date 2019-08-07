0553 313 94 23

Danimarka’da korkutan patlama

Danimarka’da bir vergi idaresi yakınlarında patlama meydana geldi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:36
Danimarka’da korkutan patlama

Danimarka’da bir vergi idaresi yakınlarında patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamanın nedeni araştırılıyor.


Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan vergi ofisi yakınlarında dün gece saatlerinde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle binalarda hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Danimarka polisi gece saatlerinde meydana gelen patlamanın nedeninin araştırıldığını ifade ederek, soruşturma başlatıldığını söyledi.Kopenhag polisi Jorgen Bergen, "Patlamanın ardında neyin olduğunu söylemek için çok erken” dedi. Polis patlama esnasında binada 2 kişi bulunduğunu ancak yaralanmadıklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi
    1. Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir..
    2. Bakan Hulusi Akar'dan önemli görüşme..
    3. Akar: "(Güvenli bölge) Planlarımız,..
    4. Mermer işletmelerindeki sorunlar..
    5. 80 kişilik işe 600 kişi başvurdu
    6. MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK’lı..
    7. EYT ne oldu? Mansur Yavaş Emeklilikte..
    8. Makarna ihracatına fason darbesi
    9. Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle..
    10. Babacan Holding'ten Kurban Bayramı..
    11. Twitter paylaşımları yüzünden işinden..
    12. Dündar: “Mahallelerimize en güzel..
    13. Rağbet küçükbaş hayvana
    14. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Men..
    15. Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni..
    16. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    17. Akar: "ABD'li müttefiklerimizle..
    18. İçişleri Bakanlığı: "2019’un ilk 7..
    19. Turhan: Bakanlık olarak tüm..
    20. Bilecik’te ilk karpuz ve kavun hasadı..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”