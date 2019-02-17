0553 313 94 23

Danimarka'da "isim ayrımcılığı" yapan tur şirketine para cezası

Schalke 04-Galatasaray maçı için Schalke 04 tribününden bilet almak isteyen bir kişiye, ismi Türk ismini çağrıştırdığı gerekçesiyle Danimarka'da bilet satmayan tur şirketine para cezası verildi

17 Şubat 2019 Pazar 12:18
Danimarka'da "isim ayrımcılığı" yapan tur şirketine para cezası

KOPENHAG (AA) - Almanya'da oynanan Schalke 04 - Galatasaray maçı için Schalke 04 tribününden bilet almak isteyen bir taraftara, ismi Türk ismini çağrıştırdığı gerekçesiyle Danimarka'da bilet satmayan tur şirketine para cezası verildi.

Danimarka Eşitlik Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım 2018'de Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde oynanan Şampiyonlar Ligi D grubu Schalke 04 - Galatasaray maçı için bir seyahat acentesinden paket turu almak isteyen 27 yaşındaki bir kişiye, ismi Türk ismine benzediği gerekçesiyle Schalke 04 tribünlerinden bilet satışı yapılamayacağı, yapılsa bile biletin kontrol noktasından elinden alınacağı bildirildi.

Genç taraftar, biletinin tribüne girerken elinden alınmasının tamamen kendisini bağlayan bir durum olduğunu ve bileti almak istediğini belirtse de acente, kendisinden "nasılsa elinden alınacağı için biletinden feragat ettiğine" yönelik bir belge imzalamasını istedi.

Tur şirketinden bilet alamayan ismi açıklanmayan taraftar ise ayırımcılığa uğradığı gerekçesiyle Danimarka Eşitlik Kurulu'na başvurdu.

Gencin ayırımcılığa uğradığına hükmeden kurul tarafından, seyahat acentesinin başvuru sahibine 5 bin kron (3 bin 970 lira) tazminat ödemesine karar verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:18
  1. ayrımcılık
  2. Champions League
  3. Danimarka
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. Irkçılık
  7. Schalke 04
  8. Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçarken yakalanan şüphelinin attığı poşetten bakın ne çıktı
    1. Kaçarken yakalanan şüphelinin attığı..
    2. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    3. Bakan Çavuşoğlu çok net konuştu: Rest..
    4. Alanya’da torbacı suçüstü yakalandı
    5. Hazine yarın ihale düzenleyecek
    6. Gürbulak Sınır Kapısı’nda 25 kilogram..
    7. Cumhur İttifakı adayları Ilgın ve..
    8. Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan..
    9. E. Yeni Malatyaspor’dan VAR açıklaması
    10. Nihat Zeybekci’den öğrencilere menemen..
    11. Başkentte atlı cirit heyecanı sona erdi
    12. İran'dan intikam yemini! 'Maalesef..
    13. Alman askeri gemisi Sarayburnu’na..
    14. 55. Uluslararası Münih Güvenlik..
    15. Samsun’da 3 uyuşturucu taciri yakalandı
    16. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    17. PKK’nın 14 yıl önceki Kuşadası..
    18. FETÖ baskınında ele geçirildi! Bakın..
    19. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    20. Bingöl’deHuzur uygulaması
    21. "Kurdukları ittifakın içerisinde PKK..
    22. Bir Baba Hindi Mustafa’nın heykeli..
    23. Dev maç Cüneyt Çakır'ın
    24. Gercüş’te umre ödüllü Siyer Sınavı..
    25. Binali Yıldırım: “Fatih’i eski..
    26. Özakcan; "Kapımız, herkese açık"
    27. Engelli Sanat Akademisi ile engelleri..
    28. Merasim Sokak şehitleri anıldı
    29. Tanzim için Niğde’den günde 6 kamyon..
    30. Balıkçıların tezgahları boş kaldı,..
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi