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Danimarka’da enerji santralinde feci kaza: 34 yaşındaki Türk işçi ağır yaralandı

Avedöre şehrinde bulunan enerji santralinin silosunda çalıştığı sırada kömürlerin kayması sonucunda göçük altında kalan 34 yaşındaki bir Türk İşçi uzun çabalar sonucunda kurtarılarak Kraliyet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 01:25
Danimarka’da enerji santralinde feci kaza: 34 yaşındaki Türk işçi ağır yaralandı

Avedöre şehrinde bulunan enerji santralinin silosunda çalıştığı sırada kömürlerin kayması sonucunda göçük altında kalan 34 yaşındaki bir Türk İşçi uzun çabalar sonucunda kurtarılarak Kraliyet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Batı Kopenhag Emniyet Müdürlüğü nöbetçi Polis Şefi Brian Holm basına yaptığı açıklamada: ”Akşam saatlerinde aldığımız bir kaza ihbarı sonucu, Avedöre enerji santraline ekiplerimiz intikal etti, 34 yaşındaki bir genç şahsın kömürlerin kayması sonucunda göçük altında kaldığını tespit ettik.


Uzun çabalar sonucunda kurtarılan kişinin bilincinin kapalı olduğu görüldü, buradan Kraliyet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Şuan komada, çok üzgünüz yakınlarını bilgilendirdik’ dedi.


Kriz masası kuruldu


Yaşanan kazanın ardından santral yönetimi kriz masası kurulduğunu, santral çalışanlarına psikolog desteği verilmeye başlandığını, Polis ve Çalışma Müfettişliğinin, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair olay yerinde incelemelerde bulunduğunu ve silodaki çalışmalar ile ilgili kurallara uyulup uyulmadığını araştırdıklarını açıkladı.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şuan uzaktaki aile fertlerinin etkilenmemesi için kazazedenin isminin basına açıklanmayacağı vurgulandı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 01:25
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