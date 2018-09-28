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Danimarka'da dev operasyon! Geçişler durduruldu

Danimarka polisi, büyük köprüleri kapatarak ve feribot seferlerini iptal ederek İsveç ve Almanya'ya geçişleri durdurdu.

28 Eylül 2018 Cuma 16:21
Danimarka'da dev operasyon! Geçişler durduruldu

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın da yer aldığı Zealand adasının giriş çıkışları kapatıldı. Polis dev operasyon düzenliyor. 

Danimarka'daki Funen adasına ve komşu İsveç'e bağlanan köprüler kapatıldı. 

Almanya ve İsveç'e feribot seferleri iptal edildi. Köprülerde uzun kuyruklar oluştu. Kopenhag Havalimanı'nın ise çalıştığı bildiriliyor. 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:21
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