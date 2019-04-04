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Danimarka’da çete üyeliğine toplamda 60 yıl hapis cezası

Danimarka’da görülen organize çete suçlaması davasında mahkeme 13 kişiye toplamda 60 yıl hapis cezası, 2’si Türk 3 kişi hakkında da sınır dışı etme kararı verdi.

04 Nisan 2019 Perşembe 16:54
Danimarka’da çete üyeliğine toplamda 60 yıl hapis cezası

Danimarka’da görülen organize çete suçlaması davasında mahkeme 13 kişiye toplamda 60 yıl hapis cezası, 2’si Türk 3 kişi hakkında da sınır dışı etme kararı verdi.


Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın Roskilde şehrinde görülen organize çete suçlaması davasında mahkeme 13 kişiye toplamda 60 yıl hapis cezası, 2’si Türk vatandaşı olmak üzere 3 kişi hakkında da sınır dışı etme kararı verdi. 13 çete üyesinin yargılandığı davada uyuşturucu, hırsızlık ve haraç alma suçlarını işlediği, bunları kurdukları çete kapsamında organize şekilde yaptıkları iddianamede yer alırken, mahkeme heyeti organize çetenin Danimarka’nın ulusal güvenliğini tehdit etmeye başladığını vurguladı. Mahkeme bunu engellemek için sınır dışı etme ve ağır hapis cezaları vererek illegal yapılanmalara gözdağı verdi.



Çete eylül ayında yasaklanmıştı


Danimarka istihbaratı ulusal kriminal veritabanı verilerine göre, çetenin 2018 yılında 250 üyesinin bulunduğu, bu sayının çetenin yasaklanması sonucunda 100’e kadar düştüğü raporlarda yer alıyor. Eylül ayında görülen davada çetenin dernek adı altında organize olduğu mahkeme kararı ile kesinleşmiş, bunun üzerine dernek faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verilmiş, bu kapsamda örgüte ait işaretlerin taşınması, üyelerin bir araya gelmesi, bazı bölgelere girişlerine yasak getirilmişti.



İki Türkün sınır dışı edilmesine karar verildi


Mahkeme heyeti iki Türk vatandaşının Danimarka’da doğup büyüdüğünü, Türkiye’ye dair hiçbir bağlantılarının bulunmadığını açıklarken, buna rağmen sınır dışı edilmelerine hükmetti. Gerekçe olarak ise bu iki kişinin Danimarka’ya verdikleri büyük zararın engellenmesinin ancak sınır dışı ile mümkün olabileceği vurgulandı.



Çete üyeliğinden çıkmanın cezası 100 bin Danimarka kronu


Savcılık makamı 10’a yakın gizli tanığın ifadesinde, örgütten çıkabilmek için 100’er bin Danimarka kronu ödediklerini belirttiklerini bildirirken, bu parayı bulmak için farklı suçlara bulaşmak zorunda bırakıldıklarını göz önüne serdi.



Örgüte ait silah deposu


Yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda silah ele geçirilirken en son Köge şehrinde yapılan operasyonda örgüte ait bir depo bulunmuş, burada makinalı silahların yanı sıra tabanca ve mühimmatlar ele geçirilmişti.


Çetenin kurucusu olduğu belirlenen Pakistan asıllı S.K.’nın sınır dışı edilmesine karar verilmiş, fakat bulunamadığı için hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı. S.K.’nın halen yakalanamadığı savcılık makamı tarafından mahkeme heyetine sunulan raporda yer aldı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 16:54
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