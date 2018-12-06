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Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü saldırının failleri yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 17:16
Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü saldırının failleri yakalandı

KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nedim Yaşar'ı öldürdüğü iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Kopenhag polisinden yapılan açıklamaya göre, Yaşar'ın 19 Kasım'da hayatını anlattığı kitabın tanıtımını yapmasının ardından sokakta aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan 24 ve 25 yaşlarındaki şüpheliler yarın hakim karşısına çıkarılacak.

Radyo programcısı ve "Los Guerreros" adlı eski çetenin elebaşı 31 yaşındaki Nedim Yaşar, geçmişinden arınmak için çetelerden ayrılmak isteyen gençlere yardımlarıyla biliniyordu.

Yerel bir radyoda, "Polis Radyosu" adlı program yapan Nedim Yaşar'ın, çeteden nasıl ayrıldığını konu alan "Kökler bir gangsterin çıkış yolu" adlı kitabı yayımlanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:16
  1. cinayet
  2. çete
  3. Danimarka
  4. Los Guerreros
  5. Nedim Yaşar

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