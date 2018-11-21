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Danimarka'da Türk vatandaşına silahlı saldırı

Danimarka'da bir Türk’e silahlı saldırı düzenlendi. Radyo programcısı ve "Los Guerreros" adlı çetenin eski lideri Nedim Yaşar saldırı sonucu öldü.

21 Kasım 2018 Çarşamba 07:05
Danimarka'da Türk vatandaşına silahlı saldırı

Kopenhag polisinin yaptığı açıklamaya göre, dün akşam yerel saatle 19.38'de Kopenhag'ın Nörrebro semtindeki bir sokakta Yaşar'a (31) 2 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yaşar, kaldırıldığı hastanede müdehalelere rağmen kurtarılamadı.

Nedim Yaşar’ın tehditler aldığı ve geçen yıl polisin kendisine alarm telefonu verdiği, ancak saldırıya uğradığı sırada bu telefonun yanında olmadığı öğrenildi.

Yaşar, yerel bir radyoda, "Polis Radyosu" adlı program yapıyordu.

Nedim Yaşar'ın, "Los Guerreros" adllı çeteden nasıl ayrıldığını konu alan "Kökler bir gangsterin çıkış yolu" adlı kitabı yayımlanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 07:05
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