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Avrupa Danimarka: Türkiye için büyük bir diplomatik zafer
Avrupa

Danimarka: Türkiye için büyük bir diplomatik zafer

Yeniakit Publisher
2024-08-04 16:05:00 -
Danimarka: Türkiye için büyük bir diplomatik zafer

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yönettiği takas operasyonunun "Türkiye için büyük bir diplomatik zafer" olduğunu belirtti.

Rasmussen, basına yaptığı açıklamada "Türkiye'nin diplomatik başarısını tebrik ederim" dedi. MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov yer alıyordu.

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