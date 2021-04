Danimarka Suriyeli mültecileri geri gönderiyor

Başkent Kopenhag’da parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı Meydanı’nda toplanan göstericiler, Danimarka hükümetinin, Şam’dan gelen Suriyeli mültecileri geri gönderme kararını protesto etti. Suriye’deki iç savaştan kaçarak Şam’dan Danimarka’ya gelen Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini iptal etmeye başlayan Danimarka, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri gönderme kararı alan ilk ve tek Avrupa ülkesi oldu. 1 saat süren gösteri, Mellemfolkelig Samvirke (İng. Action Aid), Danimarka Mülteci Konseyi Gençlik Kolları, mültecilere sığınma hizmeti veren yardımlaşma hareketi Venligboerne ve Suriyeli aktivist Haifaa Awad tarafından düzenlendi.

Avrupa’da bir ilk olarak Suriye’ye geri gönderme kararı

Danimarka’da Mülteci Temyiz Kurulu, Aralık 2019’da Suriye’nin başkenti Şam ve kırsalındaki bölgelerin güvenli olduğu yönünde görüş bildirmişti. Bunun üzerine, 2020 yazında, Şam ve kırsalından Danimarka‘ya gelen yaklaşık 500 Suriyeli mültecinin oturma izinlerini yenilemeyen ve iptal etmeye başlayan Danimarka, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri gönderme kararı alan ilk ve tek Avrupa ülkesi oldu.

Yalnızca geçici oturma izni verilmiş mülteciler, sınır dışı edilmek üzere bir gözaltı merkezine yerleştirildi. Danimarka’nın göçmenlik yasasına göre, “menşe ülkede keyfi şiddet ve sivillere yönelik saldırılarla karakterize edilen özellikle ciddi bir durum” durumunda, geçici oturma izinleri bitiş tarihi olmaksızın verilmektedir. Ancak, koşulların iyileştiği kabul edildiğinde bu oturum izinleri iptal edilebiliyor. 189 mültecinin oturma izinleri bu kapsamda iptal edilmiş durumda. Ülkede, yarısından fazlası 2015 yılında gelen 35 bin 500 Suriyeli Danimarka’da yaşıyor.

Kararın iptali için dilekçe

İnsan hakları grubu Suriye Kampanyası (İng. The Syrian Campaign) tarafından yapılan bir dilekçe, Danimarka hükümetini tüm oturum haklarını iade etmeye çağırdı. Grup, mültecilerin Suriye’de işkence ve insan hakları ihlallerine maruz kalabileceğini veya sınır dışı edilmelerini beklemek üzere Danimarka’daki “hapishane benzeri” sınır dışı kamplarına götürülebileceklerini söyledi. Ayrıca diğer AB ülkelerini de mültecileri almaya çağırdı. An itibarıyla dilekçeyi yaklaşık 9 bin kişi imzalamış durumda.