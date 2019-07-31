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Danimarka sığınmacı kabul etmek için BM'ye başvurdu

Danimarka'da yeni hükümet, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine başvurarak, ülkenin BM kotasından sığınmacı kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:22
Danimarka sığınmacı kabul etmek için BM'ye başvurdu

KOPENHAG (AA) - Danimarka, Birleşmiş Milletler (BM) kotasından sığınmacı kabul etmek üzere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine başvurdu.

Sol blok destekli Sosyal Demokrat Parti azınlık hükümeti, Danimarka'nın BM kotası çerçevesinde sığınmacı kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Göçmen ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye, basına yaptığı açıklamada, Danimarka'nın bu yıl içinde sığınmacı alımına hazır olduğunu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine bildirdiğini ifade etti.

Tesfaye, ülkenin bu yıl içinde ne kadar sığınmacı alacağının belli olmadığını ancak gelecek seneden itibaren her yıl 500 sığınmacıyı kabul edeceklerini belirtti.

- Yeni hükümet sert yasaları yumuşattı

Danimarka'da 5 Haziran'da yapılan genel seçimlerden sol blok zaferle çıkmış ve Sosyal Demokrat Parti azınlık hükümeti kurulmuştu.

İktidarı sağ partilerden devralan Sosyal Demokratlar, önceki hükümetin çıkardığı, sığınmacıların bir adada toplanmasını öngören yasayı iptal etmiş, yabancılara yönelik sert düzenlemeleri yumuşatmaya başlamıştı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:22
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