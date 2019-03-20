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Danimarka parlamentosunda bebek istenmedi

Danimarka Muhafazakar Halklar Partisi’nin Grup Lideri Bakan Mette Abildgaard’dan bebeğini parlamentodan çıkarılması istendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
Danimarka parlamentosunda bebek istenmedi

Danimarka Muhafazakar Halklar Partisi’nin Grup Lideri Bakan Mette Abildgaard’dan bebeğini parlamentodan çıkarılması istendi.


Danimarka Meclis Başkanı ve Danimarka Halk Partisi eski Lideri Pia Kjaersgaard, gerçekleşen bir toplantı sırasında 5 aylık bebeğini parlamentoya getiren Danimarka Muhafazakar Halklar Partisi’nin Grup Lideri Bakan Mette Abildgaard’a yardımcısı vasıtasıyla gönderdiği bir mesajla bebeğini parlamentodan çıkarmasını istedi.


Bunun üzerine açıklama yapan Bakan Abildgaard, demokrasiye hizmet etmek için işe geri dönmeyi seçtiğini ancak bebeğinin parlamentoda hoş karşılanmadığını söyleyerek, eşinin durumu müsait olmadığı için 5 aylık bebeğini ilk defa işe getirdiğini belirtti.


Facebook üzerinden açıklama yapan Abildgaard, başka bir iş arkadaşının çocuğunu sorunsuz bir şekilde işe getirebildiğini, bu yüzden de kendisinin izin almaya gerek görmediğini ifade etti. Abildgaard, sekreteriyle bebek ses yaparsa dışarı çıkarması konusunda anlaştığını ancak bebeğin iyi bir ruh halinde olduğu söyledi.


Meclis Başkanı Kjaersgaard konuyla ilgili açıklama yaparak, parlamentoda bebek veya çocukların değil yalnızca milletvekillerinin bulunması gerektiğini söyledi. Kjaersgaard’ın sözcüsü ise, meclis başkanının sadece kurallara uyduğunu ve bebeğin toplantıyı böldüğünü düşünerek bu şekilde hareket ettiğini söyledi.


Dünyadaki en cömert doğum izni veren ülke olan Danimarka’da doğum yapan anneler 18 hafta, her iki ebeveyn de isterlerse 32 hafta daha doğum izni hakkına sahip.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
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