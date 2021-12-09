Daniel Farke kimdir? Daniel Farke nereli kaç yaşında? Daniel Farke hangi takımları çalıştırdı?

Daniel Farke ile Beşiktaş arasındaki sözleşmenin imzalanacağı iddia edildi. Daniel Farke Temmuz 2017'den Kasım 2021'e kadar Norwich City'nin başında görev yapmıştı. Farke daha önce, SV Lippstadt 08'de Sportif Direktör ve Teknik Direktör olarak görev alırken, Borussia Dortmund II'de Teknik Direktör, Norwich City'de Teknik Direktör olarak görev aldı.

Daniel Farke kimdir?

Daniel Farke, 30 Ekim 1976 tarihinde Steinhausen , Batı Almanya’da doğdu. Alman profesyonel futbol menajeri ve forvet olarak oynayan eski bir oyuncu. En son Premier Lig kulübü Norwich City'nin baş antrenörüydü. Farke, kariyerine memleketi SV Steinhausen'de başladı.

Daniel Farke hangi takımları çalıştırdı?

Kariyerinin büyük bir kısmını üç büyü yaptığı SV Lippstadt 08 ile oynadı. Farke o zamandan beri "nasıl gol atılacağını bildiğini" ancak muhtemelen "tüm Batı Avrupa'daki en yavaş forvet" olduğunu söyledi. Tüm kariyerini Alman futbolunun alt seviyelerinde oynadı.

Farke menajerlik kariyerine SV Lippstadt 08 ile başladı. Altı yıl boyunca sorumluydu ve Lippstadt'ı Alman futbolunun altıncı seviyesinden dördüncü sıraya taşıdı, sorumlu olduğu süre Lippstadt futbolu için en başarılı olarak kabul edildi. Altı yıl sonra, Alman kulübü Borussia Dortmund'un yedek takımı Borussia Dortmund II'nin başına geçme fırsatını kabul etmeden önce bir yıllık izin almayı planlayarak istifa etti . Dortmund'da yeni bir sözleşme imzalamayı başaramadığı için Norwich City tarafından işe alınmadan önce takımı iki sezon boyunca yönetti. 5 Mayıs 2017'de Farke, iki yıllık bir sözleşmeyle Championship kulübü Norwich City'nin baş antrenörü olarak atandı. Eylül 2021'de Farke, İngiltere'nin en iyi uçuş tarihinde bir kulüp veya menajer rekoru olan Norwich'ten sorumlu 15. Premier Lig maçını kaybetti.

6 Kasım 2021'de, takımının Brentford'a karşı 2-1 deplasmanda kazandıkları bir galibiyetle sezonun ilk lig galibiyetini kaydettiği gün, Farke oyundan sonra görevden alındı ​​ve 15 Kasım 2021'de eski Aston Villa baş antrenörü Dean Smith ile değiştirildi. Daniel Farke, Norwich City'de çalışırken takımını Championship'ten Premier Lig'e çıkarmıştı.