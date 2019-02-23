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Dani Alves'in evi soyuldu

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:51
Dani Alves'in evi soyuldu


ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Dani Alves'in evi soyuldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, PSG'nin hafta içi Montpellier ile oynadığı lig maçı sırasında Alves'in Neuilly-sur-Seine bölgesindeki evine giren soyguncular, 35 yaşındaki futbolcunun değerli kol saatlerini çalarak kaçtı.

Haberlerde, olay hakkında emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı da belirtildi. PSG'de geçen yılın sonlarında da Eric-Maxim Choupo-Moting ve Thiago Silva'nın evleri soyulmuştu.

Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'nin evi ise Bayern Münih ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sırasında geçen perşembe soyulmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:51
  1. Dani Alves
  2. Fransa 1. Futbol Ligi
  3. Paris Saint-Germain
  4. soyguncu

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