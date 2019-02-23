Dani Alves'in evi soyuldu



ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Dani Alves'in evi soyuldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre, PSG'nin hafta içi Montpellier ile oynadığı lig maçı sırasında Alves'in Neuilly-sur-Seine bölgesindeki evine giren soyguncular, 35 yaşındaki futbolcunun değerli kol saatlerini çalarak kaçtı. Haberlerde, olay hakkında emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı da belirtildi. PSG'de geçen yılın sonlarında da Eric-Maxim Choupo-Moting ve Thiago Silva'nın evleri soyulmuştu. Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'nin evi ise Bayern Münih ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sırasında geçen perşembe soyulmuştu.

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