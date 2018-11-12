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Brezilyalı yıldız Dani Alves, Premier Lig'de oynamak istediğini açıkladı

Fransızların dünya devi Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Dani Alves, İngiltere Premier Lig'de oynamak istediğini açıkladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:03
Brezilyalı yıldız Dani Alves, Premier Lig'de oynamak istediğini açıkladı

Geçmişte Sevilla ve Barcelona formaları giyen 35 yaşındaki tecrübeli sağ bek Dani Alves, İngiltere Premier Lig'de oynamak istediğini dile getirdi.

The Telegraph'a konuşan Alves, "Premier Lig'de oynamadan kariyerimi bitirmem mümkün değil. Dünyanın en inanılmaz futbolunu orada oynuyorsunuz." dedi.

"Gitme şansım olsaydı mükemmel olurdu"

Alves, "Her şeyden önce taraftarın, takımları için tutkulu ve saygılı olduğunu biliyorum. Premier Lig'e gitme şansım olsaydı mükemmel olurdu." ifadelerini kullandı. Alves, kariyeri boyunca çıktığı 695 karşılaşmada 47 gol 145 asistlik performans sergilerken 107 kez Brezilya Milli Takım forması terletti.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 22:03
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  2. Paris Saint Germain
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  5. Dani Alves
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