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Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
Dananın çarpması sonucu beton zemine düşen yaşlı adam öldü

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde, beslediği dananın çarpması nedeniyle beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kuşbaba köyünde yaşayan Ahmet Tutar (72), beslediği kurbanlık danasını ahırdan çıkarmak istedi.

Bu sırada dananın çarpması sonucu düşerek başını beton zemine vuran Tutar, hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Ahmet Tutar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
  1. BUCAK
  2. Burdur
  3. Dana

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