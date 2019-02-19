Dana aracın bagajında yolculuk etti Kayseri’de, otomobilin bagajında seyreden danayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kayseri’de, otomobilin bagajında seyreden danayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.



Kayseri’nin Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Timuçin Caddesi üzerinde seyir halindeki aracı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, bacağında serum ile sahibinin veterinerden getirdiği ya da veterinere götürdüğü tahmin edilen dana aracın bagajında yolculuk yaptı.

Bu görüntüyü gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, telefonlarına sarıldı.

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