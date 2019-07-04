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Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptığı kazada sürücü yaralandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:00
Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptığı kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Fatsa şehir içi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Fatsa istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Fahri Şeker yönetimindeki 52 LJ 764 plakalı hafriyat kamyonu damperinin açılması sonucu üst geçide çarptı. O an üst geçitte kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasası zarar gördü vekamyonyaklaşık 200 metrelik mesafede durabildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Fahri Şeker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:00
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