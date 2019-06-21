"Damla Sulama Sistemi Kullanımını Arttırmak" eğitimin sertifakaları verildi

Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 18-19 Haziran tarihlerinde Çaycuma İlçesi Burunkaya ve Ayvazlar köylerinde düzenlenen "Damla Sulama Sistemi Kullanımını Arttırmak" konulunu eğitimin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Törene Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Zonguldak Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Adem Ardıç, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Engin Hasan Sarı, eğitimi gerçekleştiren Ziraat Mühendisi Servet Varol- Teknisyen Ahmet Demirsoy, Köy Muhtarları ve çiftçiler katıldı. Törende konuşma yapan İl Müdürü Cemalettin Çataklı, böyle önemli bir eğitime katılımın yüksek olmasından dolayı tüm çiftçilerimize teşekkür ederek konuşmasına devam etti. Çataklı, " Özellikle kadın çiftçilerimizin sayısının fazla olması bizleri fazlasıyla umutlandırdı ve mutlu etti. Bilindiği üzere önümüzde ki yıllarda savaşların gıda ve su üzerine yapılacağı söyleniyor. Bu sebeplerden dolayı bölgemiz ve ülkemizin geleceği adına bizlerin de üzerine önemli görevler düşmektedir. Damla sulama yöntemiyle ürün yetiştirmek bunlardan biri. Çünkü bu yöntem; ürünlerimizin ihtiyaç duyduğu suyun ihtiyaç duyduğu zamanlarda çevreye zarar vermeden ve gübre ile karıştırılarak verilmesi demektir. Böylelikle sulamanın su kaynaklarımızı kirletmeden, düzgün ve aşırı kullanımdan kaçınarak yapılmasıyla hem kaliteli hem de daha fazla ürün elde edebilmekteyiz. Ayrıca Bölgemizde yapımı devam eden Seracılık Organize Sanayi Bölgesi sebebiyle bu eğitimlerin sizler ve yatırım açısından yararlı olacağını düşünüyorum. İl müdürlüğü olarak ayrı bir seracılık projemizin devam ettiğini, bu eğitime katılmanız sebebiyle seracılık projede sizlere öncelik vereceğimizi bilmenizi isterim. Alın terinden daha öneli bir kazanç yoktur ve çiftçilik çok emek ve alın teri ister. Her zaman siz değerle çiftçilerimizin yanında olmaya berber projeler yapmaya devam edeceğiz. Teşekkürlerimi sunarım" diyerek konuşmasını bitirdi.

Daha sonra söz alan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ise "Gıda insanoğlunun vazgeçemeyeceği şeylerin başında gelir ve son zamanlarda anladık ki üretim çok daha önemli hale geldi. Atatürk köylü milletin efendisidir demekle üreten köylüyü kastetmiştir. Ancak İlçemizde verimli arazilerin olmasına rağmen son zamanlarda maalesef üretimden uzaklaşmış gözüküyoruz. Gençlerimiz fabrikalarda, değişik iş kollarında asgari ücretle çalışmanın, çiftçilik yapmaktan daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Bazı kesimlerimiz tarla ve bahçelerinde çalışmayı angarya ve kötü bir meslek olarak görmeye başladı. Hâlbuki alın terinden daha değerli bir kazanç yoktur. Bu sebeple tarlamızda, bahçemizde çalışarak, hayvanlarımıza bakarak emeğimizin karşılığını alacağız ve sosyal hayatın içinde olarak yeni nesile bu mesleğin üretmenin angarya bir iş olmadığını anlatacağız. Şöyle bir örnek vereyim; önceden diğer işlerde çalışmış ve emekli olmuş insanların tarımla uğraşmaya başlayıp maddi manevi sonuçlarını aldıktan sonra hep keşke tarıma daha önce başlasaydım dediğini duyuyoruz. Hangi işi yaparsak yapalım o işi en iyi bilen en iyi uygulayan olmak gerekir. Bu tip kurslar da sizlerin kendini geliştirmesinde önemli rol alıyor. Bu kurs bilmediğiniz konularda sizlere yardımcı olduysa amacına ulaşmış demektir. Bu kurslara katılanların da teşviklerden ve desteklerden daha fazla yararlandırılması gerekmektedir. Bu kursu düzenleyen Tarım ve Orman İl müdürlüğümüze ve katılan siz çiftçilerimize teşekkür ederim" dedi.

Ardından kursa katılan çiftçilere Kaymakam Serkan Keçeli, İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürü tarafından sertifikaları verilerek tören sona erdi.