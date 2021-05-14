Fırın sütlacı sevenler bu tatlının lezzetine doyamayabilir. Fırın sütlacı lezzetinden farkı olmayan ve yapılışı da oldukça pratik olan damla sakızlı süt helvasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bursa'nın meşhur süt helvasını aratmayacak tatlı tarifini evinizde oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Peki, damla sakızlı süt helvası nasıl yapılır? Damla sakızlı süt helvası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?