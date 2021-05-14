Damla sakızlı süt helvası nasıl yapılır?
Fırın sütlacı sevenler bu tatlının lezzetine doyamayabilir. Fırın sütlacı lezzetinden farkı olmayan ve yapılışı da oldukça pratik olan damla sakızlı süt helvasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bursa'nın meşhur süt helvasını aratmayacak tatlı tarifini evinizde oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Peki, damla sakızlı süt helvası nasıl yapılır? Damla sakızlı süt helvası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Damla sakızlı süt helvası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
Süt helvası için; 5 yemek kaşığı tereyağı, 5 yemek kaşığı un, 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 diş damla sakızı (dövülmüş şekilde), 1 tane yumurta sarısı, 1 paket vanilin
Fındık için; 1 çay bardağı fındık kırığı
Damla sakızlı süt helvası nasıl yapılır?
Öncelikle bir tavada tereyağı ve unu rengi değişene kadar kavurmaya başlayın.
Daha sonra süt, toz şeker, damla sakızı ve yumurta sarısını ekleyip karıştırmaya başlayın. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.
Kıvamı koyulaştıktan sonra vanilini ekleyin. Ardından ocaktan alabilirsiniz.
Hazırladığınız karışımı borcama alıp üzerini düzeltebilirsiniz.
200 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirmeniz gerekir.
Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelmesini beklemelisiniz. İsterseniz buzdolabında 2 saat bekletebilirsiniz. Servis sırasında dövülmüş fındık serpiştirmeyi unutmayın. Afiyet olsun…