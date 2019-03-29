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Damla Gönüllülerinden Gümüşhane’de 1.Düşler Kütüphanesi Şenliği

Gümüşhane’de 55.

29 Mart 2019 Cuma 16:16
Damla Gönüllülerinden Gümüşhane’de 1.Düşler Kütüphanesi Şenliği

Gümüşhane’de 55. Kütüphaneler Haftası sebebiyle Damla Projesi mensubu üniversite öğrencileri tarafından ortaokul ve ilkokul öğrencilerine kitap ve kütüphaneyi sevdirmek için ‘1. Düşler Kütüphanesi Şenliği’ düzenlendi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2014 yılından itibaren “Damla Projesi” adıyla devam eden ve Eylül 2016’dan sonra Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği’nin (UDG) kurulmasıyla bir gönüllü hareketine dönüşen Damla Gönülleri, gönüllülük esasına dayalı insan odaklı çalışmalarıyla ve yaptıkları iyiliklerle Gümüşhane’de faaliyet göstermeye başladıkları 2017 yılından beri gerçekleştirdikleri çok sayıda sosyal etkinlikle gönülleri fethetmişti.


Bugüne kadar çeşitli etkinlikler düzenleyen Damla gönüllüleri son olarak İl Halk Kütüphanesi bahçesinde şenlik düzenledi. Gazipaşa Ortaokulu 5.sınıf öğrencilerinin eğlenceli dakikalar yaşadığı şenlikte bahçede oluşturulan farklı bölümlerde el baskısı yapan, palyaçolardan masallar dinleyen ve son olarak çiçek diken öğrencilere kütüphanelerin sıkıcı yerler olmadığı vurgulandı.


Etkinlikle ilgili bilgi veren Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği İl Temsilcisi ve Gümüşhane Üniversitesi Damla Topluluğunun başkanı Reyhan Çomak, “55.Kütüphaneler Haftası sebebiyle burada 1. Düşler Kütüphanesi Şenliği adını verdiğimiz çocuk şenliği düzenledik. Farklı kısımlarda etkinlikler yapılıyor. Masallar diyarında çocuklara palyaço masallar okuyor, sende iz bırak bölümünde el baskısı yapılıyor, kitap okuma yaraşması, çizgi film ve masallardan bil bakalım yarışması yaptık. Çocuklarla birlikte tohumlar ekerek sevgiyle büyüt diyoruz. Diktikleri tohumları çocuklara hediye ediyoruz. Çiçeklerini büyütmelerini isteyerek sürdürülebilir sorumluluk veriyoruz çocuklara. Kütüphanede yapmamızın en önemli nedeni de kütüphanelerin sıkıcı yerler değil bizi düşlere, yeni dünyalara aktardığını gösteren yerler olduğu için burada yaptık” dedi.


Etkinliğe katılan Gazipaşa Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Çağla Kemaloğlu, etkinlikte çiçek diktiğini, el boyası yaptığını, masallar diyarına giderek kitap okuduğunu ve çok güzel anlar geçirdiğini, mutlu olduğunu ve eğlendiğini söyledi.


Öğrencilerden Nurseli Yılmaz da bu tür eğlendirici, öğretici etkinliklerin öğrencileri rahatlatması açısından daha fazla yapılması gerektiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:16
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