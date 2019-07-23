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Damda salça yaparken dengesini kaybedip düşen kadın yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 3 katlı evlerinin damında salça yaparken dengesini kaybedip zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2019 Salı 17:36
Damda salça yaparken dengesini kaybedip düşen kadın yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 3 katlı evlerinin damında salça yaparken dengesini kaybedip zemine düşen kadın hayatını kaybetti.


Olay, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Sinekli Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Saliha Demirkan (38), 3 katlı evlerinin damında salça yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Demirkan, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:36
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