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Damat 'Hayır demek ne mümkün' deyince nikah iptal oldu

Nikah memurunun "Kabul ediyor musunuz?" sorusuna damat "Hayır demek ne mümkün" diye cevap verince nikah memuru nikahı iptal etme karar aldı.

22 Nisan 2018 Pazar 08:48
Damat 'Hayır demek ne mümkün' deyince nikah iptal oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde damadın cevabı nikahı iptal ettirdi. Turgutlu Belediyesi Nikah Salonunda Hatice Koşman ve Turgut Dinçer Güneri nikah masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice Koşman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna damat Dinçeri, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

İHA'nın haberine göre, helin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 08:48
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