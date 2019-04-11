0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Damal’da Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı

Damal´da Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı.

11 Nisan 2019 Perşembe 09:34
Damal’da Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı

Damal´da Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa bir sağ parti belediye meclis üyeliği kazandı.


Ak Parti Damal İlçe başkanı Nevriye Derdiyok´un ve Damal AK Parti Belediye başkan adayı Özge Derdiyok´un sürdürmüş olduğu özverili yerel seçim çalışmalarıyla Damal´da bir ilke imza atmış oldu. Başkan adayı Özge Derdiyok İlçe başkanı annesiyle birlikte yürüttüğü seçim çalışmasında seçimi kazanamamasına rağmen Ak Parti oylarını önemli ölçüde arttırmıştı. Bu artışla birlikte Damal tarihinde bir ilkede imza atarak Sevim Karaçay´ı Belediye meclis üyesini kazandırdı. Damal Belediyesinde Ak Partininde temsil edilmesini sağladı.


Bu gelişmenin ardından Başkan Nevriye Derdiyok´un girişimleri sonucu Demokratik Sol partiden Belediye Meclis Üyesi seçilen Sürsafa Abdan ve Erol Birkoç partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Damal Belediye Meclisinde Ak Parti üç meclis üyesi ile temsil edilerek Ak Parti daha güçlü hale geldi.


Başkan Derdiyok yaptığı açıklamada "Damal halkının bize ve partimize olan inancı her geçen gün artıyor. Oylarımız her seçim dönemi artarak devam ediyor. Belediye başkanlığında önemli ölçüde artışı sağladık. Belediye meclis üyeliği kazandık, partimizin daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi için Demokratik Sol Partiden Belediye meclis Üyeliği kazanan Sayın Sürsafa Abdan ve Erol Birkoç partimize katılması ile birlikte gücümüze güç kattık. Önümüzdeki seçimlerde Damal Belediye başkanlığını kazanmak için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 09:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reng-i Hakkari, polisler için sahne aldı
    1. Reng-i Hakkari, polisler için sahne..
    2. Rusya Federasyonu Uluslararası..
    3. Brent petrolün varili 71,58 dolar
    4. Yok böyle kutlama
    5. Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni’nde..
    6. Erzurum da 2019 yılı 2. koordinasyon..
    7. Hindistan’da 6 hafta sürecek seçimler..
    8. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    9. Avrupa Hospital Adana, yatak..
    10. Cinayet zanlısı firari hükümlü..
    11. Eğitim Bir-Sen camiasından BEÜ..
    12. Üniversiteden Kilis tarımına destek
    13. Terör örgütü YPG ÖSO'ya saldırdı!
    14. Çadırda geçen 21 yıllık yaşam
    15. Kıl dönmesi problemine dikkat
    16. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    17. 10 Nisan Polis Haftası Patnos’ta..
    18. Engelli bireylerden polislere ziyaret
    19. ADÜ’lü Muhammet bronz madalya kazandı
    20. Köşk Belediye Başkanı Güler, Rektör..
    21. Sudan istihbaratı harekete geçti!..
    22. (Özel) Kadınlardan türkülü tohum ekimi
    23. Çıldır’da Polis Haftası Kutlandı
    24. Tekel eski çalışanları, Başkan..
    25. YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı
    26. Taha Akgül kimdir? Taha Akgül nereli..
    27. GRAFİKLİ - Süper Lig'de kritik hafta
    28. Damal’da Cumhuriyet tarihinde bir ilk..
    29. Elazığ’da ‘Polis Haftası’ etkinliği
    30. Öğrenciler emekli öğretmenin bahçe..
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    CHP'ye verilmedi, HDP kabul etmedi! Belediye AK Parti'ye mi geçiyor?
    CHP'ye verilmedi, HDP kabul etmedi! Belediye AK Parti'ye mi geçiyor?
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
    Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti
    ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti