Damal´da Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa bir sağ parti belediye meclis üyeliği kazandı.

Ak Parti Damal İlçe başkanı Nevriye Derdiyok´un ve Damal AK Parti Belediye başkan adayı Özge Derdiyok´un sürdürmüş olduğu özverili yerel seçim çalışmalarıyla Damal´da bir ilke imza atmış oldu. Başkan adayı Özge Derdiyok İlçe başkanı annesiyle birlikte yürüttüğü seçim çalışmasında seçimi kazanamamasına rağmen Ak Parti oylarını önemli ölçüde arttırmıştı. Bu artışla birlikte Damal tarihinde bir ilkede imza atarak Sevim Karaçay´ı Belediye meclis üyesini kazandırdı. Damal Belediyesinde Ak Partininde temsil edilmesini sağladı.

Bu gelişmenin ardından Başkan Nevriye Derdiyok´un girişimleri sonucu Demokratik Sol partiden Belediye Meclis Üyesi seçilen Sürsafa Abdan ve Erol Birkoç partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Damal Belediye Meclisinde Ak Parti üç meclis üyesi ile temsil edilerek Ak Parti daha güçlü hale geldi.

Başkan Derdiyok yaptığı açıklamada "Damal halkının bize ve partimize olan inancı her geçen gün artıyor. Oylarımız her seçim dönemi artarak devam ediyor. Belediye başkanlığında önemli ölçüde artışı sağladık. Belediye meclis üyeliği kazandık, partimizin daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi için Demokratik Sol Partiden Belediye meclis Üyeliği kazanan Sayın Sürsafa Abdan ve Erol Birkoç partimize katılması ile birlikte gücümüze güç kattık. Önümüzdeki seçimlerde Damal Belediye başkanlığını kazanmak için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.