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Damadını silahla yaralayan sanığa 19 yıl 2 ay hapis cezası

İzmir'de çıkan silahlı kavgada tartıştığı damadı ile onun kardeşini yaralayan sanık, 3 ayrı suçtan 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

03 Mayıs 2019 Cuma 17:39
Damadını silahla yaralayan sanığa 19 yıl 2 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada tartıştığı damadı ile onun kardeşini yaralayan sanığın yargılandığı davada karar verildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Fahrettin Kerim Özel, müştekiler Seçkin, İrfan ve Sezgin Selek ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında açılan "hakaret" davası dosyasının da bu dosyayla birleştirildiğini açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, olası kastla yaralama ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından cezalandırılmasını istediği Özel'in tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savcı, sanığın "hakaret" suçundan ise beraatini istedi.

Öldürme kastıyla hareket etmediğini savunan Özel, "Cebimde domuz kurşunları vardı ancak onları kullanmadım. Mağdurun ayağına doğru sıkmak isterken kot farkı nedeniyle kurşun vücuduna isabet etti. Bunun için de üzgünüm." dedi.

Mahkeme heyeti, "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 8 ay, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Özel'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, Özel'in "hakaret" suçundan ise beraatini kararlaştırdı.

- Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 10 Ekim 2018'de, plastik doğrama işi yapan Seçkin Selek ile iş yerine gelen kayınpederi Fahrettin Kerim Özel arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özel, damadını pompalı tüfekle yaralamıştı.

Olayda, damadın kardeşi Sezgin Selek de vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanmıştı.

Tutuklanan Özel hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlamalarından dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 17:39
  1. Avukat
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  3. İzmir 3. ağır Ceza Mahkemesi
  4. sanık

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