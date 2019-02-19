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Damadını pompalı tüfekle vuran kayınpederden şok eden savunma

İzmir’de iş yerini bastığı damadını ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan kayınpeder, öldürme amaçlı ateş etmediğini savunarak, "Öldürmek isteseydim, cebimdeki domuz kurşunlarını kullanırdım" dedi.

19 Şubat 2019 Salı 11:54
Damadını pompalı tüfekle vuran kayınpederden şok eden savunma

İzmir’de iş yerini bastığı damadını ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan kayınpeder, öldürme amaçlı ateş etmediğini savunarak, "Öldürmek isteseydim, cebimdeki domuz kurşunlarını kullanırdım" dedi.


İzmir’in Karabağlar ilçesinde damadının iş yerini basarak onu ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şahsın yargılanmasına başlandı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Fahrettin Kerim Özel ile Seçkin Selek, Sezgin Selek ve taraf avukatları katıldı.


Kayınpeder Fahrettin Kerim Özel, öldürme kastının olmadığını savunarak, “Kızımla damadımın boşanacağını öğrendim. İlk önce karışmadım, daha sonra boşanma dilekçesini okudum ve ses ile görüntü kayıtlarından bahsedildiğini gördüm. Kuşkulanmaya başladım. Birkaç kez damadımla konuşmak için iş yerine gittim ancak sinirlerime hakim olamam diye vazgeçtim. Damadımın sosyal medya hesaplarına baktığımda ilginç videolar gördüm. Olay günü pompalı tüfeğimle damadımın iş yerine gittim. Korkutmak istemiştim" dedi.


Damadını öldürme kastının olmadığını ileri süren Özel, “Ayaklarına doğru ateş ettim. Öldürmeyi düşünsem olay anında cebimdeki domuz kurşunlarını kullanırdım” diye konuştu. Domuz kurşunlarının neden cebinde olduğu sorulan sanık Özel, "Araçta kalmasın diye yanıma almıştım" cevabını verdi.



"Sinem’in selamı var”


Olayda yaralanan damat Seçkin Selek ise kayınpederinin kendisini öldürme amaçlı iş yerine baskın yaptığını iddia ederek, "O dönemde eşimle boşanma aşamasındaydık. Bazı dizilerde rol aldım. Sosyal medya hesaplarımdan komik videolar, seslendirmeler paylaşıyorum. Kayınpederimin ilginç videolardan kastı budur. Evimize hırsız girmesinden dolayı eşimin de onayıyla eve güvenlik kamerası taktırdık. Ses ve görüntü kayıtları denen mevzu da budur. Evde kayıt cihazı falan yoktur. Olay günü sanık iş yerime geldi ve ‘Sinem’in selamı var, bu iş buraya kadar’ dedi ve karın bölgeme ateş etti. Yaralı halde kaçmaya çalışırken de ateş etmeye devam etti. Yaralanmadan dolayı hala kolostomi poşetiyle yaşıyorum. Bir parmağımı kullanamıyorum. Sol kolumda atel var. Beni öldürmek için ateş etti” diye konuştu.


Sezgin Selek’in de şikayetçi olduğunu kaydettiği duruşmada dinlenen Seçkin Selek’in boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Selek ise “Eşim bana ‘sen arkadaşlarınla şunları konuşmuşsun’ dediğinde evde kayıt cihazı olduğunu anladım. Olaydan önce sosyal medya üzerinden tanımadığım bir kişiden ’elimizde görüntülerin var’ şeklinde mesaj geldi. Bunları babamla paylaştım" diye konuştu.


Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



Olay


İzmir’de 2018’in Ekim ayında plastik doğrama işiyle uğraşan Selek kardeşlerin Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan iş yerinde meydana gelen olayda, emekli Fahrettin Kerim Özel iddialara göre, kızıyla 5 yıl önce evlenen ancak boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek ile konuşmak için dükkanına gitti. Özel, elindeki çantayı yere bırakıp diğer elinde örtüye sarılı halde getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp damadına ateş etti. Seçkin Selek ve iş yerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyanların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. İki kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Gözaltına alınan kayınpeder ise polisteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım” dedi. Tutuklanan Fahrettin Kerim Özel hakkında ’kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ’kasten yaralama’ ve ’iş yeri dokunulmazlığını ihlal’ suçlamalarıyla dava açıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:54
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