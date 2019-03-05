0553 313 94 23

Damadını öldüren kayınbabadan şok savunma

Kayseri’de kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gece yarısı 44 yaşındaki damadını av tüfeği ile kafasına sıkarak öldüren ve polis ekiplerine teslim olan 53 yaşındaki kayınbaba, ilk kez hakim karşısına çıktı.

05 Mart 2019 Salı 16:27
Damadını öldüren kayınbabadan şok savunma

Kayseri’de kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gece yarısı 44 yaşındaki damadını av tüfeği ile kafasına sıkarak öldüren ve polis ekiplerine teslim olan 53 yaşındaki kayınbaba, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, “Küçük kızım eniştesinin odasına geldiğini, ‘ablanı getirdim, ablan bir işe yaramadı, onu bırakıp seni alacağım’ diye tacizde bulunduğunu söyledi. Büyük kızıma da işkence yaptığını, 2 kez mermi yutturduğunu duyunca korkutmak istedim” dedi.


Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4220. Sokak 5A sayılı yerde 4 Eylül saat:04.00 sıralarında meydana gelen olayda, 53 yaşındaki K.İ., 44 yaşındaki damadı Mehmet Z.K.’nın 35 yaşındaki kızı A.K.’ya şiddet uyguladığını öğrendi. Olay günü K.İ., kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı damadı Mehmet Z.K.’yı yanında bulunan av tüfeği ile kafasına ateş ederek öldürdü. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mehmet Z.K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, 53 yaşındaki kayınbaba K.İ.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyet’teki sorgusunun ardından Adliye’ye sevk edilen K.İ. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık K.İ. ve öldürülen Mehmet Z.K.’nın kardeşleri B.K., S.K. ve Y.K. ile avukatları hazır bulundu.


‘BALDIZINI TACİZ ETTİ, EŞİNE MERMİ YUTTURDU’ İDDİASI


Damadının kızına şiddet uyguladığını söyleyen evli, 7 çocuk babası 53 yaşındaki tutuklu sanık K.İ., “Kızım ile damadım olaydan 4-5 gün önce Manavgat’tan bize geldiler. Ben evdeydim, ertesi gün inşaatta çalışmaya Kozaklı’ya gittim. Olayın olduğu gecenin gündüzünde eve geldim. Kozaklı’ya gitmeden önce küçük kızım P.İ. yanıma gelerek, eniştesinin akşam odaya geldiğini, ‘ablanı getirdim, ablan bir işe yaramadı, onu bırakıp seni alacağım’ diye tacizde bulunduğunu anlattı. Kızım A.K.’nin de yüzünde şişler, yaralar vardı, hasta olduğunu söylemişti. Mehmet Z.K. gelip, selam bile vermeden kızım A.K.’nin çenesinden tutarak odaya çekti. ‘Bu seninle, babanla son görüşmemiz’ gibi şeyler dediğini duydum, sonra çekip gitti. 1-2 saat sonra tekrar geldi. O gelmeden kızım A.K. bana gelerek ‘Baba 10 yıldır bana işkence yapıyor, 2 tane de mermi yutturdu, aracında da silah var’ demişti. Evde eşim H.İ., küçük kızım P.İ. ve büyük kızım A.K. vardı, olay gecesi damat geldi, tek kaldığı odaya geçti. Ben de kimseyle konuşmadım, derin derin düşündüm. Kızlarımın anlattıklarını, baldızına nasıl öyle şeyler söyler, kızıma nasıl işkence yaptırır diye düşündüm. Benzer eylemlerde bulunmasın diye evdeki tüfeği alıp, odasına girdim, oda karanlıktı, korkutmak amacıyla bir el ateş ettim, amacım öldürmek değildi, kızlarımın anlattığı olayların etkisiyle sıktım, yine de pişmanım.”


Öldürülen Mehmet Z.K.’nın şikayetçi kardeşi B.K. ise “Uyuyan adama korkutmak amacıyla nasıl sıkıyor. Buraya ağabeyimler ailesi ile akrabanın ameliyatı için gelmişlerdi” dedi.


Mahkeme heyeti verdiği ara kararda gelmeyen müşteki ve tanıkların diğer celse gelip dinlenilmesi için duruşmayı Nisan ayına ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OMÜ’de günlerden "Bangladeş"
    1. OMÜ’de günlerden "Bangladeş"
    2. Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi..
    3. İngiltere'de iktidar partisine..
    4. TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı..
    5. "Şirinlik olsun diye proje söylenmez"
    6. CHP’nin bahar göndermesine kazma kürek..
    7. "Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş..
    8. Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler
    9. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar..
    10. Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya..
    11. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    12. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
    13. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
    14. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
    15. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
    16. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
    17. Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu..
    18. Kuaför esnafının talepleri..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut..
    20. Düzce Üniversitesi öğretim üyelerine..
    21. Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali..
    22. Gençler Türkiye Okullar Kick Boks..
    23. Radısson Hotel Group’dan anlamlı..
    24. Yeşilay Haftası dolayısıyla yapılan..
    25. Ünlü YouTube fenomeni Furkan Yaman..
    26. Akar ve komutanlardan kara, hava ve..
    27. Başkan Kutlu Hz. Safvan B. Muattal..
    28. PFDK kararları açıklandı
    29. Tosya Yenidoğan ve Kuşçular Köylerinin..
    30. Başkan Tok, vatandaşlarla buluşmaya..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar