THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Damadın verdiği cevap nikahı iptal ettirdi

Manisa'daki evlilik töreninde damat, nikah memurunun sorusuna "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru nikahı iptal etti.

22 Nisan 2018 Pazar 10:16
Damadın verdiği cevap nikahı iptal ettirdi

Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice Koşman ve Turgut Dinçeri nikah masasına oturdu.

Nikah memuru Ali Akça'nın "Hatice Koşman'ı eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, damat Dinçeri, "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti.

NİKAH MEMURU KARARINDAN VAZGEÇMEDİ

Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı.

ÇİFTİN NİKAH İŞLEMLERİ İPTAL OLDU

Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:16
  1. Manisa
  2. DAMAT

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabil’de intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı
    1. Kabil’de intihar saldırısı: 7 ölü, 15..
    2. Portakal şaşırtmadı!
    3. Barça yüzyılda bir ilki başardı!
    4. Sınava hazırlanan adaylara uzmanlardan..
    5. Adana’da 83 yaşındaki yaşlı kadının..
    6. Putin liste dışı bırakıldı
    7. Çürümeye terk edilen milyonlarca araç..
    8. Emekliye 4 müjde birden!
    9. Nasrallah'tan sert çıkış: İsrail'in..
    10. Meteoroloji duyurdu! Önümüzdeki 5 gün...
    11. Mahçupyan'dan dikkat çeken iddia:..
    12. Dünyada tek; Türkiye'ye geliyor
    13. Damadın verdiği cevap sonrası nikah..
    14. 'O, hocaefendi değil, meczuptur'
    15. Eski Bakan haddini iyice aştı!..
    16. Sözcü CHP'yi iyi sattı! Saflar belli..
    17. Malatya’da karşı şeride geçti 3..
    18. Yüzünde başlamıştı şimdi günbegün..
    19. Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e şok..
    20. Beşiktaşlı yönetici isyan etti! 'Özür..
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında