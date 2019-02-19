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Damadı ve kardeşini yaralayan sanığın yargılandığı dava

İzmir'de çıkan silahlı kavgada tartıştığı damadı ile kardeşini yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

19 Şubat 2019 Salı 13:36
Damadı ve kardeşini yaralayan sanığın yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada tartıştığı damadı ile kardeşini yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Fahrettin Kerim, müştekiler İrfan S, Sezgin S. ve Seçkin S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Öldürme kastının olmadığını savunan Özel, kızı ve damadının boşanacağını öğrendiğinde ilk başta olaya müdahil olmadığını ancak daha sonra okuduğu boşanma dilekçesinde ses ve görüntü kayıtlarının olduğunu öğrendiğini ifade ederek olaydan kuşkulandığını söyledi.

Damadının sosyal medya hesaplarına baktığında ilginç videolar gördüğünü anlatan Özel, "Tüm bunlardan damadım Seçkin'in aile mahremiyetini de ihlal edeceğini düşündüm, korkutmak istedim. Olay günü pompalı tüfeğimle damadımın iş yerine gittim. En azından bu olayın ciddiyetini anlamasını istedim. Öldürmek gibi bir kastım yoktu." dedi.

Özel, "Pompalı tüfekte domuz kurşunu olan fişekler olduğu halde bunları çıkardım, yerine kuşları korkutmak için attığım küçük saçmalı fişekleri koydum. Dükkana girdim, Seçkin beni görünce kaçmaya çalıştı. Ben de ayaklarına ateş ettim. O kaçtı gitti. O arada Seçkin'in kardeşi Sezgin üzerime geldi. Üzerime gelmesin diye ayaklarına ve yere doğru ateş ettim." şeklinde savunma yaptı.

"Diğer domuz kurşunu olan fişekler cebimdeydi, arabada kalmasın diye cebime koymuştum." diyen Özel, savunmasının bundan ibaret olduğunu belirtti.

Müşteki Seçkin S. ise Özel'in kendisini öldürmek amaçlı olarak iş yerini bastığını iddia ederek boşanma aşamasında olduğu sırada bazı dizi filmlerde rol aldığını, sosyal medyaya merak sardığını anlattı. Seçkin S, sanık Özel'in sosyal medyadaki bazı videoları "ilginç" olarak nitelendirdiğini beyan etti.

Seçkin S, ifadesinin devamında "Sanık içeri girerken, 'Sinem'in selamı var, buraya kadar.' dedi. Zaten bir iki saniye içerisinde ateş etti. İlk gördüğüm, sanığın tüfeği karın bölgeme doğrultarak hedef alması ve ateş etmesiydi. O anda karın bölgemde patlama oldu, bağırsaklarımdan yaralandım. Can havliyle kaçmaya çalıştım, ikinci sıktığı sol koluma geldi. Sonra dışarı koştum. Sanık bu kez de arkadan ateş etti, yere düştüm. Ondan sonrasını hatırlamıyorum." beyanında bulundu.

Söz alan diğer müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, Özel'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi'nde, 10 Ekim 2018'de plastik doğrama işi yapan Seçkin S. ile iş yerine gelen kayınpederi Fahrettin Kerim Özel arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özel, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ettiği damadını yaralamıştı.

Olayda damadın kardeşi Sezgin S. de vücuduna isabet eden saçmalarla yara almıştı.

Gözaltına alınarak tutuklanan Özel hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlamalarından dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:36
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