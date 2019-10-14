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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın damadı Rum, kızı Rum dergisine kapak

Barış Pınarı Harekatı'na yönelik skandal açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın damadının Rum olmasının yanında kızı da 2015 yılında bir Rum moda dergisine kapak olmuştu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:33
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın damadı Rum, kızı Rum dergisine kapak

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, YPG’ye yönelik operasyonu eleştirip, YPG’nin sivilleri öldürdüğü gerçeğine rağmen diyalog önerisi tepki çekti.

Suriye toprakları artık savaşa doydu. 10 yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır. Diyalogdan yanayım. 1974’te, biz adına ‘Barış Harekatı’ desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi ‘Barış Pınarı’ desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir” diyen Akıncı’nın damadının Rum olduğu biliniyor. Akıncı’nın kızı Zerrin Akıncı ise, 2015’te Rum yönetiminin bir moda dergisine kapak olmuştu. Rumlarla her durumda birleşmek isteyen hatta Türkiye’nin garantörlüğünü istemeyen Akıncı’ya Kıbrıs’tan da tepki yükseldi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 12:33
  1. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  2. YPG’
  3. YPG
  4. Zerrin Akıncı
  5. Kıbrıs

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