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Oruç Damada ve geline fite düşer mi? Geline zekat verilir mi?
Oruç

Damada ve geline fite düşer mi? Geline zekat verilir mi?

Damada fitre verilir mi, geline fitre verilir mi? Kişi damadına veya gelinine zekât verebilir mi? Aynı evde yaşayan, mutfakları aynı olan geline veya damada zekat verilmesinde sakınca olur mu? soruları Ramazan ayının girmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. Zekat’a tabi olan kişiler zekat borçlarını mübarek Ramazan ayı içerisinde vermek istemekte. Peki zekat kime verilir? Geline zekat verilir mi? Anne gelinine zekat verebilir mi? Fitreyi kim verir, fitre kime verilir, kime verilmez? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:37:00 - 2021-04-20 10:02:54
Damada ve geline fite düşer mi? Geline zekat verilir mi?

Fakir olan damada zekât verilebilir. Koca eşine bakmakla yükümlü olduğundan, kişinin gelinine zekât vermesi dolaylı olarak kendi oğluna zekât vermesi gibidir. Bu itibarla, geline zekât vermek- geçerli olmakla birlikte uygun değildir. Fakir olan damada ve geline zekât verilebilir. Çünkü bunlarla zekâtı veren kişi arasında usûl ve fürû ilişkisi olmadığı gibi, zekât veren şahıs bunlara bakmakla yükümlü de değildir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 172, 293).

Fitre kime verilmez?

Fitre her yıl Ramazan ayında milyarlarca Müslüman tarafından düşkün durumda olan kişilere günlük doyum miktarı karşılığı olarak veriliyor. Diyanet 2021 fitre miktarını 28 TL olarak açıkladı. Peki fitre kime verilmez?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223). Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

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