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Damacana suyun fiyatı ne kadar? 19 litre damacana su kaç para?

Dolar kurundaki artış nedeniyle fırsatçılar birçok ürüne zam yapmıştı. Hükümet fırsatçıların zam oyununu sıkı denetim yaparak bozmuştu. Aynı zam durum suda da görülmüştü. Su fiyatlarında zamların önüne geçmek amacıyla tavan fiyat uygulamasına geçildi. Peki su fiyatlarında son durum ne? Damacana suyun fiyatı ne kadar oldu?

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:14
Damacana suyun fiyatı ne kadar? 19 litre damacana su kaç para?

Dolar kurundaki artış nedeniyle fırsatçılar birçok ürüne zam yapmıştı. Hükümet fırsatçıların zam oyununu sıkı denetim yaparak bozmuştu. Aynı zam durum suda da görülmüştü. Su fiyatlarında zamların önüne geçmek amacıyla tavan fiyat uygulamasına geçildi. Peki su fiyatlarında son durum ne? Damacana suyun fiyatı ne kadar oldu?

 Ağustos ayından bu yana yüzde 60 oranında zamlanan su fiyatlarını dizginlemek için tavan fiyat uygulamasına geçildi. İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, "Tarifeye uymayanı ihbar edin" ifadesini kullandı. Akkaya, yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini aktardı.

“Fiyat güncelleme çalışmalarına başladık”

Akkaya, Oda olarak 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine göre temel besin maddesi olduğu için suyun satış fiyatının tarifeye bağlı olduğunu belirten Akkaya, bu zamlardan sonra en son 3 yıl önce belirledikleri fiyat tarifesini güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Su fiyatları ne kadar?

“19 litre polikarbon damacana dönüşümlü 9,5 lira, 19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira, 10 litre pet su dönüşümsüz (iki adet) 12 lira, 5 litre pet su dönüşümsüz (dört adet) 12 lira, 1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira, 0,33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira, 0,5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira, 0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira, 0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (altı adet) 15 lira, 180 cc bardak su (60 adet) 12 lira, 200 cc bardak su (60 adet) 12 lira, 250 cc bardak su (40 adet) 11 lira, 300 cc bardak su (40 adet) 11 lira. 20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira, 24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira.”

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:14
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