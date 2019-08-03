0553 313 94 23

Dalyan’daki yangına havadan karadan müdahale ediliyor

Ortaca Belediyesine Dalyan mahallesindeki kademede yangın çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:11
Dalyan’daki yangına havadan karadan müdahale ediliyor

Ortaca Belediyesine Dalyan mahallesindeki kademede yangın çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Dalyan Mahallesi Marmarlı mevkisinde bulunan Ortaca Belediyesine ait kademede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Yangının ormanlık alana ve yerleşelim yerlerine yakın olması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekiplerinin yanı sıra Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede havadan ve karadan müdahale etti.


Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin yeni televizyonu TYT TÜRK yayın hayatına başlıyor
    1. Türkiye’nin yeni televizyonu TYT TÜRK..
    2. Astigmat nasıl geçer? Astigmat nedir..
    3. Sultanahmet Meydanı’nda motosiklet şov
    4. Düzce'deki selin izleri siliniyor
    5. Hong Kong'daki protestolar
    6. Akne hastalığı nedir? Akne nasıl geçer..
    7. Aydın'da 41 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Motosikletlere sıkı denetim
    9. Zonguldak’ta silahlı kavga!
    10. Kulak temizlerken dikkat edilmesi..
    11. GÜNCELLEME - Endonezya'daki 6,8..
    12. Hasan Kartal: “Bu yıl içimiz rahat bir..
    13. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    14. Faranjit nedir nasıl tedavi edilir?..
    15. Mezun olduğu okuldan televizyon..
    16. Süper Kupa, İstanbul Havalimanı’na..
    17. Uyuşturucu ticaretine gözaltı
    18. Balıkesir'deki faciada flaş gelişme!..
    19. Çanakkale’deki yangın kontrol altına..
    20. Balıkesir’de 5 kişinin öldüğü otobüs..
    21. Elazığ 3.3’le sallandı
    22. İzmir'de feci kaza! 1'i ağır 8 yaralı
    23. Çocuk gelişiminde yüzmenin faydaları..
    24. Serinlemek için girdiği sulama..
    25. Eski vekil hayatını kaybetti
    26. Silivri’de işçilerin kaldığı..
    27. Zonguldak'taki silahlı kavga
    28. UEFA Süper Kupa finaline doğru
    29. "Kıbrıs Barış Harekatı Enosis'i..
    30. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan tuhaf..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu