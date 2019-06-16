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Dalyan ziyaretçilerini bekliyor

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

16 Haziran 2019 Pazar 11:02
Dalyan ziyaretçilerini bekliyor

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.


Tarihi değerler, tarımsal çeşitlilik, göl, kanal, deniz kıyıları, termal kaynaklar ve iklim bakımından dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri olan Muğla’da, eşsiz doğasıyla ön plana çıkan Dalyan her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.


Sazlıkların oluşturduğu labirenti andıran Dalyan Kanalı, Avrupa’nın en iyi açık alanı seçilen İztuzu Plajı ve Kaya Mezarları ile doğa, kültür ve deniz turizmini birleştiren Dalyan, bu özellikleriyle adeta mevsimsiz bir turizm cenneti olma özelliği taşıyor.



Kaya Mezarları


Dalyan’a ayrı bir güzellik katan Kaya Mezarları, kentin zengin tarihine de ışık tutuyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler Dalyan Kanalı’nda tekne turu yaparak Kaya Mezarlarını görme fırsatı buluyor.



İztuzu Plajı


Deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı ender sahillerden biri olma özelliği taşıyan İztuzu Plajı, 2008 yılında The Times tarafından Avrupa’nın en iyi açık alanı seçilmişti. 5 kilometre uzunluğunda, etrafı çam ağaçlarıyla çevrili plaj altın sarısı kumsalı ve berrak denizi ile ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor.


İztuzu’nda, ziyaretçilerin, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavileri devam eden deniz kaplumbağalarını görme, kaplumbağa müzesini gezme ve merkez yetkililerinden bilgi alma şansıda bulunuyor.



Tekne turları


Her zevke uygun yemekli ve yemeksiz tekne turu alternatiflerini ziyaretçilerine sunan Dalyan’da, ziyaretçiler mavi yengeç ve caretta carettaları gözlemleyebileceği turlara da katılabiliyor.



Kaunos Antik Kenti


Ziyaretçiler, Dalyan’ın karşısında bulunan Köyceğiz İlçesine bağlı Çandır Mahallesi’ndeki Kaunos Antik Kenti’nde, tarihi tiyatro, kilise, hamam, çeşme, tapınak ve liman’ı gezebiliyor. Antik Çağ’da ticari açıdan önemli bir liman kenti olan Kaunos, kültür turizminin en önemli noktalarından birisi olarak kabul ediliyor.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:02
  1. doğa
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