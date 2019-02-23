Dalyan Kefal Balığı Festivali ile coşacak

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 3 Mart’ta 3. Dalyan Kefal Balığı Festivali düzenlenecek.

Bölgedeki kış turizmini hareketlendirmek amacıyla Ortaca Belediyesi, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 3. Dalyan Kefal Balığı Festivali gerçekleştirilecek. 3 Mart’ta yapılacak festival etkinlikleri kapsamında Dalyan Kanalı ve İztuzu sahilinde kefal balığı avı yarışması düzenlenecek.

Yarışmanın ardından vatandaşlara 6 ton ekmek arası kefal balığı dağıtılacak. Festivalde Pamela ve Hakan Doğanay sahne alacak.

Deniz, kum ve güneş konseptinden çıkararak turizm sezonunu yaymak için yıl içerisinde çeşitli faaliyetler düzenlediklerini hatırlatan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, etkinliklerin tanıtıma yaptığı katkının önemine dikkat çekti.

Karaçelik; “Bu tür etkinliklerin turizmimiz ve bölge tanıtımına çok büyük faydası olduğunu görüyoruz. Bu anlamda bölge tanıtımına katkı sağlayan sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Dalyan Kefalinin bu tür etkinlikler ile hak ettiği yeri kazanacağını umut ediyorum. Vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyorum.” dedi.