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"Dalsın Kızlar Projesi" ile su altına indiler

Muğla'da 40 kadın ilk kez dalış tecrübesi yaşadı- Cennet Koyu'nda dalış yapan kadınlar deniz dibinde atık topladı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:16
"Dalsın Kızlar Projesi" ile su altına indiler

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalış tecrübesi olmayan 40 kadın, Dünya Kadınlar Dalış Günü'nde su altı dünyasının güzelliklerini keşfetti.

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen "Dalsın Kadınlar Projesi" kapsamında 40 kadın, Marmaris'te bir araya geldi. Marmaris Limanından Cennet Koyuna giden kadınlar, dalış eğitmenleri gözetiminde mavi sulara daldı.

Kadınlar burada dalış tecrübesinin yanı sıra deniz dibindeki atıkları topladı.

Proje yürütücüsü dalış eğitmeni Gaye Dülger, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Amaçlarının Türkiye'de kadınların dalışa başlamasını sağlamak olduğunu belirten Dülger, "Yıllardır hayalimiz olan bir işe imza atıp, kadınlarımızın su altına inmelerine önayak olmak istedik. Plastik atıklar ülkemiz ve bütün dünya için büyük bir kanayan yara. Buna da değinmek için deniz altındaki atıkları topladık. Kadınların her şeyin öncüsü olduğuna inandığımız için kadınlarla birlikte plastik atık toplama işini de bu proje çerçevesinde yapıyoruz." dedi.

Proje kapsamında ilk kez dalgıç kıyafetleri ile su altında atık toplayan kadınlar ise çok mutlu olduklarını dile getirdi.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:16
  1. Dalsın Kızlar Projesi
  2. Marmaris
  3. Muğla

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