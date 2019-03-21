0553 313 94 23

Dallıca Göl Park’a görkemli açılış

Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Göl Park düzenlenen törenle açıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 07:24
Dallıca Göl Park’a görkemli açılış

Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Göl Park düzenlenen törenle açıldı.


Nazilli Belediyesi tarafından yaklaşık 3 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen Dallıca Göl Park, düzenlenen törenle açıldı.


Açılış törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve eşi, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve eşi, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Nazilli’de belediye başkanlığı yapmaktan gurur duyduğunu söyleyen Başkan Alıcık, “Halkımızın teveccühü ile belediye başkanlığında 10. yılımı doldurdum. Ustalık dönemimiz için tüm bilgi ve birikimimizle ilçemizde daha güzel işler yapmaya hazırız. Allah nasip ederse 2019’dan sonra Nazillimiz Sümer Üniversitesi’ne kavuşacak. Bu Nazillimize 35 bin ile 40 bin arasında öğrenci demek. Biz bu şehri aldığımızda Nazilli emekli şehriydi. Biz bu şehri üniversite ve organize sanayi şehri yaptık ve daha da ileriye götüreceğiz. Mergen Çayı’da Dereköy ve Dallıca gibi ıslah edilecek. Yaklaşık bin dönümlük alanda hobi bahçeleri, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, piknik alanları, spor alanlarının ve köprünün olacağı bir alan inşa edeceğiz. Bir diğer projemiz ise meydan. Ali Molla ve Beş Eylül’ün olduğu alanda battı çıktılar, parklar ve yeşil alanların olduğu bir merkez yapacağız. Tren yolunun alt geçidine yürüyen merdiven ve asansör yapılacak. Bunun ihalesini de seçimlerden önce yapacağız. Biz 24 saatimizin 17-18 saatinde mesai harcıyoruz. Bunun sonucunda da hep beraber başaracağız” diye konuştu.


Açılış duasının okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Dallıca Gölet Park vatandaşların hizmetine açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 07:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dallıca Göl Park’a görkemli açılış
    1. Dallıca Göl Park’a görkemli açılış
    2. Özlem Çerçioğlu, Akçaova’ya kapalı..
    3. NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    4. 21.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. AYM'den 5 siyasi parti için suç duyurusu
    6. Silivri'de çiftlik yangını
    7. Her sabah hava aldığı balkon bu sabah..
    8. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    9. 'Mülteciler için iki hastane kurulacak'
    10. Dikkat! Meteoroloji'den uyarı var
    11. Dünyada sayılı kişilerde var! Resmen..
    12. Maduro açıkladı: Rehin alındı
    13. Rus milletvekili: Erdoğan burayı..
    14. Türkiye'den flaş Yeni Zelanda hamlesi!..
    15. İnanılmaz olay! İçinde öğrenciler olan..
    16. 20 gündür aranıyordu... Acı haber geldi!
    17. THY'den o iddialara yalanlama
    18. AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar
    19. Mahalleyi sokağa döktü! Böyle izlediler
    20. Dehşet evi... Anne ve babasıyla..
    21. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    22. Siyasi parti mali denetimleri
    23. "İlaç almak için kullanılacak 5 milyar..
    24. GÜNCELLEME - Devrilen tır, otoyolda..
    25. Şişli’de yangında can pazarı
    26. Kaza yaptılar, otomobili kilitleyip..
    27. ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    28. Acı bilanço açıklandı! İşte ABD'nin..
    29. Diriliş Ertuğrul'da izleyenlerin..
    30. NBA'den yumurta çocuğa destek!
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!